Care vor fi noii decani de la Universitatea "Ovidius"?

1

cine-i citiriga asta?

Cine e, dom'le, Citiriga asta, care abia stie sa scrie un comunicat de presa? Daca intr-adevar a scris exact cum au preluat in articol intre ghilimele, inseamna ca individul asta n-are nicio treaba cu limba romana. Domnule Epure, n-ati gasit pe altcineva sa puneti purtator de cuvant al Universitatii, daca tot v-ati gandit sa infiintati functia asta? Adica pe cineva care sa stie sa scrie si sa vorbeasca in mod corect si coerent in limba romana...care sa nu puna virgula inainte de conjunctia "si" (pentru ca ea suporta virgula inaintea ei decat in putine cazuri - iar aici nu era cazul) si care sa nu spuna ca "punctajul urmează să fie calculat până diseară și să fie publicat mâine dimineață către public".