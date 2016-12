Care sunt surprizele "Nopţii Cercetătorilor" la Constanţa

Care sunt surprizele "Nopții Cercetătorilor" la Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 21 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat la a cincea ediție în 2011, proiectul „Noaptea Cercetătorilor” are loc o dată pe an, în a treia vineri a lunii septembrie și aduce împreună publicul larg și cercetătorii, urmărind să atragă tinerii către domeniul cercetării și încurajându-i să îl vadă ca o pe posibilă carieră. În Constanța, activitățile se desfășoară la Palatul Copiilor, vineri, 23 septembrie, între orele 15.00-19.00, având drept parteneri Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța - Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Într-un cadru informal, se discută cu cercetătorii, descoperind atât realizările ce schimbă lumea și multitudinea de aplicații ce ne fac viața mai ușoară, cât și poveștile personale din spatele muncii lor. Evenimentul are loc simultan în 800 de locații din 320 de orașe europene în 32 de țări. România este, și în acest an, parte a acestui program, cu 14 orașe participante. Detalii despre activități și program se regăsesc pe www.noapteacercetatorilor.eu și pe pagina de Facebook a evenimentului. „Noaptea Cercetătorilor” are două etape: cea de vară, în care tineri din toată țara pregătesc proiecte pentru secțiunea de concurs, și evenimentul din ultima vineri din septembrie. La concursul de anul acesta, desfășurat sub numele „Promovează un cercetător”, echipele participante au de pregătit o campanie de promovare pentru un cercetător. „Așteptăm la acest eveniment publicul larg, indiferent de vârstă sau cunoștințele științifice. Proiectul se adresează minților curioase, de la entuziaști la sceptici, și oferă o mare varietate de activități științifice, educative și culturale. Participanții vor avea ocazia să exploreze locuri noi, să ia parte la experimente științifice, să schimbe idei cu cercetători din diferite domenii și, nu în ultimul rând, vor avea o alternativă inedită pentru petrecerea unei tradiționale seri de vineri”, a declarat profesor Florin Cociașu, coordonator al evenimentului la Palatul Copiilor Constanța.