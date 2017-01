Care sunt provocările programului „Şcoala Altfel”

Gata cu uniformele și ghiozdanele

Care sunt provocările programului „Școala Altfel”

Începând de astăzi, în unitățile de învățământ constănțene, ca de altfel în întreaga țară, la inițiativa ministrului Daniel Funeriu, nu se mai organizează cursuri conform orarului obișnuit, așa încât școlile implică elevii în diferite activități extracurriculare până vineri, 6 aprilie. Din 7 și până pe 22 aprilie va fi vacanța de Paști. Lista activităților incluse în programul „Școala Altfel” cuprinde cele mai variate posibilități de petrecere a timpului, inclusiv vizite la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la Centrul de Scafandri, la muzeele constănțene, lecții de ecologie sau chiar de bowling, dar lista cuprinde extrem de multe idei ce au dat ceva bătaie de cap cadrelor didactice în alcătuirea lor. Spre exemplu, până pe 8 aprilie, sub umbrela inițiativei „Timp liber pentru cultură”, demarată în urmă cu un an de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB), în cadrul teatrului se vor organiza vizite de studiu, la care vor participa elevi ai liceelor și școlilor constănțene. În cadrul acestor vizite, tinerii au ocazia să vadă culisele teatrului, să cunoască artiștii, să vadă cabinele de probă și costumele, să vadă decorul și cum se pune în scenă un spectacol, vor vedea repetiții ale companiei de balet a teatrului, vor avea ocazia să se fotografieze cu artiștii etc. După fiecare vizită de studiu, sunt organizate workshop-uri în cadrul cărora elevii pot pune întrebări despre curiozitățile pe care le au în ceea ce privește arta spectacolului. În aceeași perioadă, TNOB pune gratuit la dispoziția elevilor implicați în proiect balconul sălii de spectacol, aducând astfel la spectacolul de operă, balet și muzica clasică peste 520 de copii din școlile constănțene. Liceele și școlile implicate în acest proiect sunt Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Internațional de Informatică, Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, Școala cu clase I-VIII „Remus Opreanu”, Școala cu clase I-VIII „Nicolae Tonitza”. Festivalul de teatru „Aplauze” Nici Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” nu se lasă mai prejos și organizează, în această perioadă, două evenimente importante, circumscrise Săptămânii Tradiției și Performanței Mirciste. Ieri, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, a luat startul cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de teatru „Aplauze”, ce va avea loc până pe 4 aprilie, la Teatrul de Stat Constanța și va însuma participări de trupe din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria și România. Inedit este faptul că la acest festival va participa și o trupă românească din localitatea Apșa de Mijloc, raion Rachiev, regiunea Transcarpatia, care va susține un montaj literar-artistic, numit „Suntem ca râul - râul ține minte izvoarele din care s-a născut...”, despre identitatea românească a celor de dincolo de Tisa, despre cum trăiesc ei în afara României, păstrându-și limba, portul și obiceiurile. Urmează din 4 aprilie, Concursul Național de Matematică „N. N. Mihăileanu”, ediția a XIII-a, unde vor participa peste 400 de elevi din școli și licee din toată țara.