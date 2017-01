Care sunt necazurile directorilor din învăţământul constănţean

Care sunt necazurile directorilor din învățământul constănțean

După o succintă prezentare a raportului de activitate al ISJ Constanța pentru anul școlar trecut, dar și a planului managerial pentru acest an, a urmat discursul parlamentarului Ecaterina Andronescu, în care am recunoscut aceleași deziderate și aceleași parabole cu cele spuse la întâlnirea învățătorilor de astă-vară, de la Eforie Nord. De altfel, cârcotelile din sală cum că ar fi o întâlnire marcată de campania electorală nu aveau cum să fie evitate. Tocmai de aceea am întrebat-o cu ce prilej la Constanța și ne-a răspuns că a venit la invitația ISJ Constanța.„Am fost și la întâlnirea directorilor din județul Hunedoara, și din județul Caraș-Severin și din Mehedinți. Pentru mine sunt foarte importante aceste întâlniri, pentru că reprezintă tot atâtea mijloace de a schimba idei cu cei care lucrează în învățământul preuniversitar, de unde ne extragem argumentele pentru regle-mentările legislative viitoare”, a spus Andronescu.În partea a doua a ședinței, directorii constănțeni au fost invitați să-i aducă la cunoștință fostului ministru al Educației problemele cu care se confruntă. În absența unor buni vorbitori, precum prof. Gheorghe Gavrilă sau Alexandru Bujeniță, liniștea ce nu anunța vreo întrebare a fost spartă, forțat, ce-i drept, chiar de prof. dr. Răducu Popescu, „generalul” întrebându-l pe directorul Liceului „Nicolae Bălcescu” Medgidia, prof. Marius Furtună, ce-l frământă. „Mă frământă multe, dar sunt rezolvabile toate. Mă bucur că suntem printre puținele școli care au primit finanțare europeană pentru construirea unei săli de sport, dar acum avem o problemă într-un proiect, pentru că uneori fondurile nu sunt destule pentru ceea ce ne-am propus”, a mai spus prof. Furtună. I-a urmat prof. Alina Codreanu, inspector resurse umane, care a ridicat o hibă legislativă legată de pensionarea obligatorie la sfârșitul anului școlar. După ce prof. Olguța Papa, directorul Liceului Cobadin, a adus la cunoștință faptul că are nevoie urgent de încă un microbuz, a venit rândul liderului sindical Mitică Iosif să pună degetul pe rană. A început prin a afirma că salarizarea nu este motivantă, iar tinerii privesc catedra ca o punte spre o meserie mai bănoasă; în momentul în care a spus că trebuie făcut ceva pentru că munca celui de la catedră a devenit sufocată de birocrație, de statistici și rapoarte, toată lumea l-a aplaudat cu frenezie. O altă repriză de aplauze puternice a urmat când același lider a afirmat că trebuie reintroduse salariile de merit, care ar constitui o pârghie în mâna directorilor pentru stimularea performanței.Despre aceleași salarii nemotivante a vorbit și prof. Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, care s-a plâns de faptul că, de ani de zile, scoate la concurs posturi care nu sunt atractive tocmai pentru că nu se poate trăi cu salariu de 1.000 de lei. De asemenea, a mai ridicat problema sub-finanțării liceelor vocaționale, care nu pot supraviețui în același regim cu celelalte instituții de învățământ din finanțarea per elev. A încheiat prin a semnala nedreptatea care s-ar putea face de la 1 ianuarie 2015, când cluburile sportive ar fi obligate să plătească chirie unităților aparținând Ministerului Sportului.Toate aceste probleme, parlamentarul Ecaterina Andronescu și le-a notat conștiincios și a încercat chiar să le găsească un răspuns plauzibil, dar, din păcate, lumea învățământului constănțean este prea dezamăgită să mai creadă în promisiuni electorale…