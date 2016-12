Care sunt cele mai căutate facultăţi la Universitatea „Ovidius“

Care sunt cele mai căutate facultăți la Universitatea „Ovidius“

Vineri, 19 iulie, la încheierea celei de-a cincea zile de înscrieri la Universitatea „Ovidius” din Constanța s-au înregistrat aproape 4.000 de dosare.În anul universitar 2013-2014, cea mai importantă universitate din Dobrogea oferă 4.715 locuri, din care 1.340 fără taxă și 3.375 cu taxă.Ca și anul trecut, ierarhia celor mai căutate din cele 16 facultăți câte numără această instituție academică se păstrează.În top se află Facultatea de Medicină, unde pentru cele 140 de locuri fără taxă și 190 cu taxă s-au depus 523 de dosare. La Facultatea de Științe Economice s-au înregistrat 439 de solicitări, cifra de școlarizare prevăzând 150 de locuri fără taxă și 464 cu taxă, la Facultatea de Farmacie - 288 de dosare (pentru 40 plus 160 locuri), la Facultatea de Drept, Științe Administrative și So-ciologie - 276 (pentru 45 plus 465 locuri), Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole - 272 (pentru 100 plus 410 locuri), Facultatea de Psihologie și Științele Educației - 249 (pentru 85 plus 155 locuri), Facultatea de Litere - 217 (110 plus 470 locuri), Facultatea de Medicină Dentară - 211, Facultatea de Inginerie me-canică, industrială și maritimă – 211 (110 plus 227 locuri), Fa-cultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului - 148 (110 plus 80 locuri), Facultatea de Matematică și Informatică - 114 (75 plus 215 locuri), Facultatea de Istorie și Științe Politice - 95 (50 plus 76 locuri), Facultatea de Educație Fizică și Sport - 89 (50 plus 110 locuri), Facultatea de Teologie - 71 (100 plus 180 locuri), Facultatea de Construcții - 63 (80 plus 110 locuri), Facultatea de Arte - 24 (55 plus trei locuri cu taxă).Calendarul pentru admiterea la studii de licență continuă până marți, 23 iulie, pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice), iar până pe 26 iulie pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare.Între 20 și 28 iulie este programată susținerea probelor de concurs. Reamintim că înscrierile se fac la centrele facultăților, între orele 9-16, în zilele lucrătoare, și între orele 9-12 în zilele de sâmbătă și duminică.La sediul de pe str. Mamaia, se pot adresa candidații care au optat pentru facultățile de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia petrolului, Matematică și Informatică, Inginerie mecanică, industrială și maritimă și de Arte, pe str. Unirii (în spatele sediului vechi al Universității) pentru Facultatea de Construcții, pe str. Ilarie Voronca (zona Piața Griviței) pentru Facultatea de Medicină Dentară, iar pentru toate celelalte pe str. Universității, la Campus.