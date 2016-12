Care este atuul lui Sorin Rugină în alegerile de la Universitatea „Ovidius“

Ieri dimineață, la Biroul electoral central instituit la sediul din b-dul Mamaia al Universității „Ovidius“, s-a prezentat și cel de-al treilea candidat la funcția de rector, în persoana prof. univ. dr. Sorin Rugină.Însoțit de prof. univ. dr. Ion Botescu, decanul Facultății de Științe Economice, lect. univ. dr. Alexandru Bobe, de la Facultatea de Matema-tică, și prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, de la Facultatea de Fizică, candidatul Sorin Rugină a făcut un scurt istoric al prezenței sale de peste două decenii în cea mai mare universitate de stat din Dobrogea. „M-am hotărât să candidez tocmai pentru că pot să fac un arc peste timp față de momentul inițial al făuririi universității, din anul 1990, de care mă leagă amintiri importante, eu fiind printre ultimii oameni în activitate din acea generație. Universitatea care s-a creat într-un context deosebit, suflul înnoirii, al Revoluției, ne-a permis să creăm o echipă absolut unită, o echipă motivată, o echipă devotată și dedicată cu totul acestui scop. În timp, universitatea a avut o dezvoltare armonioasă, dar, din nefericire, au intervenit și momente care au stopat puțin din elanul nostru universitar. Pe traseu s-au mai pierdut chiar din principiile noastre universitare. Consider că a sosit momentul să readucem în atenția universitarilor constănțeni acest spirit de echipă și de unitate, care să ne permită să ne refacem imaginea oarecum șifonată de anumi-te evenimente și să ne dea posibilitatea de a spune lumii cine suntem, adică o universitate de elită, un brand al orașului. Sigur, fiecare candidat își propune să câștige, la fel ca și mine, pentru că am în spate o echipă foarte puternică. Dar am și un atu: deja unul dintre obiectivele campaniei a fost realizat, adică unitatea. Pentru că în spate am o echipă care mi-a propus să candidez, care și-a dat mâna și care în alegerile trecute a făcut parte din tabere rivale. Va fi o competiție de planuri manageriale, bine gândite, și sigur că va câștiga cel care va prezenta mai bine și care va propune soluții fezabile, viabile, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Nu candidez de dragul de a câștiga o funcție, ci pentru a-mi asuma o responsabilitate”, a declarat prof. Rugină. Mâine, se vor încheia înscrierile, urmând ca, din noaptea de 10 aprilie, toți cei interesați să aibă posibilitatea de a accesa planurile manageriale ale celor trei candidați înscriși, deocamdată, pe site-ul oficial al Universității „Ovidius”. Din 11 aprilie și până pe 9 mai, este programată campania electorală, un răstimp în care universitarii constănțeni speră să nu se ajungă la schimburi nedorite de… replici.