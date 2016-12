Care au fost cele mai vândute titluri la Gaudeamus

Pe locuri fruntașe în topul celor mai vândute titluri la Târgul Internațional Gaudeamus se numara: "Solenoid" de Mircea Cărtărescu, "Biblia pierdută" de Igor Bergler, "Lupta mea. Cartea întâi: Moartea unui tată" de Karl Ove Knausgard și "Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015" de Emil Hurezeanu se situeazăpe primul loc, la Humanitas, s-a situat "Solenoid" de Mircea Cărtărescu, cu peste 1.000 de exemplare vândute, "Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea și desfacerea unui mit" de Lucian Boia, "Dialoguri de duminică" de Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu, "Și eu am trăit în comunism", publicat în cordonarea Ioanei Pârvulescu, și "Cartea simțurilor", un volum coordonat de Dan C. Mihăilescu, potrivit Agerpres. Pentru Humanitas Fiction, în top 5, pe primul loc figurează "Femeia în fața oglinzii" de Eric-Emmanuel Schmitt, "Laur" de Evgheni Vodolazkin, "Supunere" de Michel Houellebecq, "Țara Zăpezii" de Yasunari Kawabata și "Moartea la Deptford" de Anthony Burges. La Curtea Veche Publishing, în ordinea vânzărilor, topul se prezintă astfel: "Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015" de Emil Hurezeanu, "Comfort Food" de Jamie Oliver, "Săvârșin. Detaliu", de principesa Margareta și principele Radu, "Carol I. Primul și cel mai mare rege al românilor" de Adrian Cioroianu și Andrei Radu și "Connected" de Christakis și Fowler. La Editura Polirom, pe primul loc în topul vânzărilor se află romanul "Doi ani, opt luni și douăzeci și opt de nopți" de Salman Rushdie, urmat de "Du-te și pune un străjer" de Harper Lee, pe locul trei — "Ucenicul arhitectului" de Elif Shafak, pe locul patru — "Drumul către libertate" de Yeonmi Park, urmat pe locul cinci de "Despre toate, pe scurt. De la Big Bang la ADN" de Bill Bryson. La Editura Cartea Românească, pe primul loc în topul celor mai vândute cărți se află "Imperiul fetelor bătrâne" de Liliana Corobca, pe locul doi sunt cele două cărți din seria de autor dedicată scriitorului Gheorghe Crăciun - "Compunere cu paralele inegale" și "Scriitorul și puterea", iar pe locul trei - "Sesiunea de toamnă" de Eugen Negrici. Pe locul patru s-a situat "Călătorii și călătoriile în literatura română" de Mircea Anghelescu, iar pe locul cinci - "Puțin sub linie" de Robert Șerban. Printre cele mai vândute titluri ale Grupului Editorial Corint, se numără: "Dezastrul de la Cernobîl" de Svetlana Aleksievici, "Atlasul istoric Duby", "Mesele de odinioară de la Palatul Regal la Târgul Moșilor", "Magisterium" (volumul l) și "Misterul din Hanul Pungașilor" de Kate Milford.* La Editura Litera, în Top 5, conduce "Lupta mea. Cartea întâi: Moartea unui tată" de Karl Ove Knausgard, autobiografia lui Knausgard, pe locul al doilea aflându-se "O cale îngustă spre nordul îndepărtat" de Richard Flanagan, pe locul al treilea se situează cărțile de colorat pentru adulți "Grădina secretă" și "Pădurea fermecată", pe locul al patrulea se află cartea "De ce eșuează națiunile. Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei", scrisă de doi dintre cei mai importanți experți din lume în domeniul dezvoltării, Daron Agemoglu și James A. Robinson, pe locul al cincilea fiind "Atlasul mondial al vinului" de Hugh Johnson și Jancis Robinson, o carte deosebită lansată în prezența Aureliei Vișinescu, a lui Mircea Dinescu și Cătălin Păduraru.* În topul cărților pentru copii, cel mai bine vândute la editura Litera se află seria "Descendenții", cu două titluri — "Povestea filmului" și "Jurnalul lui Mal"—, iar pe locul al treilea "Bunul dinozaur", carte care va fi și ecranizată la final de noie. Cititorii au fost așteptați de cei peste 300 de expozanți cu sute de mii de titluri, sute de evenimente derulate non-stop pe parcursul celor cinci zile ale târgului, cu invitați speciali și cu numeroase ateliere de creație.