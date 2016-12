Caravana Gaudeamus vine la mare

“Printre pagini foșnitoare de carte și fire de nisip, Târgul Gaudeamus revine în locul binecunoscut iubitorilor de carte pe litoral: stațiunea Mamaia, pe esplanada din fața Radio Vacanța. Cărți proaspete și îmbietoare, taifasuri scriitoricești și o atmosferă de relaxare intelectuală sau pur și simplu de vorbărie cu miez despre cărți și autorii lor”- astfel își va aștepta Târgul publicul în acest an, sau așa ne promit organizatorii.Profitând de ocazie, târgul vă invită și la o expoziție de fotografie, sub pretextul că “vacanța și fotografia merg mână în mână”, despre locul și rolul cărților în lumea de astăzi, “Istoria imaginară a cărții și a scrisului”. Expoziția, cuprinzând 30 de fotografii semnate de Jean Marc Godès, va fi deschisă publicului pe întreaga durată a Târgului.Târgul Gaudeamus va continua și în acest an campania de donație de carte în proiectul „Cărțile se întorc acasă”, o campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la insuficiența fondului de carte din multe biblioteci rurale din România. Cărțile donate la târg vor ajunge în bibliotecile satelor dobrogene. Târgul se va întinde de pe 11 până pe 15 august și este un proiect cultural susținut de Ministerul Culturii și organizat de Radio România în parteneriat cu Radio Constanța.