Capitolul disciplină, punctul nevralgic al Codului educaţiei

Ministrul Ecaterina Andronescu recunoaște la Constanța:

Capitolul disciplină, punctul nevralgic al Codului educației

Întâlnirea de ieri a ministrului Educației cu dascălii învățământului constănțean nu a fost una deloc comodă, încă de la prima interpelare Ecaterina Andronescu „luând foc”. Ce a reușit să înfurie ministrul? Prima care a deschis seria observațiilor pe marginea proiectului Codului Educației a fost profesoara de limba română Carmen Cantaragiu, de la Școala „Mihai Viteazul” din Constanța. Citând un articol din Cod, a întrebat dacă admiterea în liceu se schimbă începând chiar cu clasa a V-a din anul școlar 2009-2010. „M-au sunat părinții, pentru că am trei clase de-a VIII-a, să mă întrebe ce se întâmplă cu copiii lor, care au nevoie de stabilitate. Ministrul Adomniței a promis 10-15 ani de stabilitate, dvs. ne asigurați de alți 10 și la anul vine altcineva care ne asigură același lucru”, a afirmat prof. Cantaragiu. Carmen Cantaragiu: V-ați întrebat cu-adevărat de ce copiază elevii? Ministrul: Eu m-aș fi întrebat de ce îi lăsăm să copieze? C.C.: Știți ce salariu am? Ministrul: N-am de unde, dar știu că în fiecare moment mă zbat să-mi fac datoria de a obține mai mulți bani pentru educație! C.C.: Poate atunci copiii nu vor mai copia! Ministrul: Stimată doamnă profesoară, îmi fac meseria de dascăl de foarte mulți ani, dar niciodată n-am făcut legătura între salariul meu și dacă îi las pe elevi să copieze. Și pentru că i-am lăsat, ne-am decredibilizat întreg sistemul și am ajuns la imaginea negativă de acum. „Un Cod al bunului simț și cumsecădeniei!” Astfel a fost perceput de către Andrei Semerjai, directorul Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, Codul Educației, ridicând în continuare problema absenței cu desăvârșire a elementului esențial: ELEVUL și FAMILIA. „Ar trebui stipulat undeva, ca să știe și elevul și familia, că abaterile ce depășesc anumite limite trebuie plătite. Așa cum în codul rutier plătesc amendă, să fie și în codul educației stabilite sancțiuni pecuniare. Pe părinte nu-l mai interesează atenționările pe care le trimitem noi cu zecile, ci îl doare mai mult când vine de la Direcția Financiară o poprire pe salariu pentru că elevul lui are 200 de absențe nemotivate și nu vrea să vină la școală. Suntem sfidați de elevi care vin cu BMW și Mercedesuri de ultimă oră la școală și de părinți care dacă au nu știu câte societăți și conturi bancare au impresia că profesorul este la discreția lui și fac ce vrea cu el. Nu știu dacă părintelui i-ar mai conveni să plătească 10 milioane amendă pentru că odrasla lui a chiulit 100 de ore. Dacă vom lăsa și acest cod la fel de permisiv precum Codul Rutier sau Codul Penal, care are grijă de tâlhari și violatori, atunci tot degeaba va fi votat de Parlament!”. Drept răspuns la aplauzele furtunoase primite de prof. Semerjai, ministrul Educației a recunoscut că la capitolul disciplină într-adevăr Codul Educației este deficitar. Alte observații importante pe marginea proiectului Prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, rectorul Universității Maritime Constanța, a ridicat problema lejerității cu care unele universități s-au transformat în afaceri de scos diplome de licență, motiv pentru care trebuie întărită legislația în ce privește acreditările. Drept răspuns, ministrul Educației a declarat că nu și-a imaginat că poate exista un asemenea învățământ precum cel descoperit la „Spiru Haret”. „Rugămintea mea este să le atrageți atenția celor care se află în ultimul an de școală să se uite cu atenție la ce program de studii se înscriu!”. Prof. Cristina Anghel, directorul Liceului Teoretic „Ovidius”, a solicitat ca nota de la verificarea competențelor digitale din structura noului bacalaureat să nu facă parte din media finală, dar să aibă recunoaștere internațională. De asemenea, a solicitat ca fișa postului de profesor cu îndatoririle de director să nu mai fie amestecate cu sănătatea și securitatea la locul de muncă, protecția împotriva incendiilor ș.a.m.d. „Solicităm un angajat desemnat în rândul personalului auxiliar pentru astfel de îndatoriri, eventual două posturi la 10 școli”. Ion Nicolin, primarul orașului Negru Vodă, s-a strecurat printre cadrele didactice și a sugerat ca medicul care dă scutire medicală copiilor pentru 100 de ore de absențe să fie tras la răspundere de directorul școlii. Poate fără să știe, primarul i-a dat o lovitură sub centură inspectorului general Petrică Miu, afirmând: „Sunt titulari care țin posturile ocupate câte patru-cinci ani și nici n-au dat pe la liceu sau școala Negru Vodă ori pe la Darabani”. În final, l-a rugat pe ministrul Educației să-l primească în au-diență la București pentru construirea unei grădinițe cu 170 de copii, „dar să nu vin degeaba!”. Ultimul cuvânt s-a transformat în „mea culpa“ În finalul întâlnirii cu ministrul Educației de la Palatul Copiilor din Constanța, inspectorul general Petrică Miu a încercat să se justifice punctual în fața „șefei”. Cel mai dureros a fost faptul că Ecaterina Andronescu a afirmat, la un moment dat, că nu poate să accepte faptul că două județe au promovat bacalaureatul cu 98%. „Este foarte adevărat că eu aveam o reținere că noi eram pe poziția a treia. Știți, stimați colegi, că am discutat cu diriginții de la clasa a XII-a, apoi cu directorii, am solicitat prin toate canalele media responsabilitate. Din păcate, se întâmplă un lucru pe care noi îl cunoaștem foarte bine! Le-am spus colegilor mei de la limba română să aibă puterea și forța să fie foarte obiectivi, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru la nivelul județului Constanța”.