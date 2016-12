Capidava şi DNA! Sau cum să "îngropi" 16 milioane de euro la margine de judeţ

Capidava și DNA! Sau cum să "îngropi" 16 milioane de euro la margine de județ

Afacerea Capidava, cea care se află în aceste zile în centrul unui scandal de proporții, ținând pagina întâi a ziarelor, miroase de la o poștă a… penal. De altfel, proiectul de reabilitare a cetății a intrat în atenția DNA și am convingerea că procurorii anti-corupție nu se vor lăsa până nu vor desluși ițele acestei îmbârligături.Datele problemei, pe scurt, sunt următoarele: s-au accesat fonduri europene (16 milioane de euro), s-a tocmit (prin licitație) o firmă care să efectueze lucrările, s-au stabilit și responsabilii științifici, s-a trecut la treabă, toate bune și frumoase. Pe parcurs, a început circul. Lucrările nu au ținut linia istorică, Capidava este incompatibilă cu patrimoniul UNESCO și a devenit un exemplu de cum NU se face restaurare istorică, iar fondurile europene, cel mai probabil, vor fi pierdute.Din acest punct începe munca DNA-ului, iar noi, ca jurnaliști, punem câteva întrebări. De bun simț.Să pornim de la capitolul prioritizare. Faptul că s-a întocmit un proiect, că s-au accesat fonduri europene este de salutat. Nota 10! Uite că în acest județ, în care cultura a devenit de mult timp o Cenușăreasă, cineva s-a gândit să se ocupe și de arheologie. Stau însă și mă întreb cum de a fost aleasă, de pe o impresionantă listă de așteptare, tocmai Cetatea Capidava, aflată în izolare, la aproape 100 de kilometri depărtare de Constanța, neinclusă în niciun circuit turistic. Dacă veneau banii europeni, de ce nu s-a făcut ceva, mai degrabă, la Edificiul Roman cu Mozaic, la Ansamblul rupestru (Bisericuțele de cretă) de la Basarabi (Murfatlar), obiective care, cu siguranță, odată reabilitate, ar fi generat și venituri consistente, numărul de vizitatori, români și străini, fiind cu certitudine mult superior celui al turiștilor care și-ar rupe mașina pe coclaurile spre Capidava.Nu cumva Capidava a fost aleasă tocmai că este departe de privirile curioșilor? Oare firma cu pricina era specializată pe executarea unor lucrări cu tentă istorică? Sau s-a mers pe principiul săpăm niște șanțuri, turnăm niște betoane, încasăm și împărțim banii, că cine o vedea ce-am făcut, în liniște, la marginea județului? Am înțeles, din investigația jurnalistică făcută de colega Simona Anghel, de la Cultură-Educație, că arheologul responsabil de șantier a sesizat în repetate rânduri faptul că sunt erori de execuție, însă reacția Ministerului Culturii și a Consiliului Județean a fost una cu viteză de melc. Un melc ce se târâie pe șmirghel! O reacție suspect de lentă, și aici ar trebui să lămurească DNA situația. De ce s-a ajuns aici? La Capidava a fost sat fără câini? Sau au fost alte interese, cu dedicație și protecție „de sus”?La ora actuală, cele 16 milioane de euro care ar fi trebuit să facă din Capidava un fel de Troia a României sunt pe cale de a fi pierdute. Cetatea nu mai respectă linia istorică. S-au făcut greșeli multe și mari, unele ireparabile. Cineva trebuie să răspundă și să plătească! DNA are mult de lucru în acest dosar și tare sunt curios cum se va încheia această afacere ce miroase de la o poștă a „tun” de milioane de euro!