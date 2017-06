Capidava Rock Fest. Două zile de rock în cetatea de renume

Timp de două zile, în cetatea Capidava va răsuna muzica rock. Sunt așteptați mii de iubitorii ai genului, atât din țară, cât și din străinătate. Capidava Rock Fest se va desfășura pe 21 și 22 iulie, chiar lângă cetate, în apropiere de comuna Topalu, pe malul drept al Dunării.Evenimentul este organizat de Asociația Rock 89, iar pe scenă vor urca artiști români și străini. Deschiderea oficială va avea loc pe 21 iulie, la ora 12, și va fi urmată de diferite activități de agrement, inclusiv pescuit sportiv. De la ora 15, va avea loc o sesiune de Open Stage, astfel, trupele tinere și foarte tinere vor avea ocazia de a cânta și de a se promova în cadrul unui festival. Apoi, de la ora 18, pe scenă se vor afla trupele Yuvigi din Bulgaria, Vespera din România, Bucovina din România și Velian din Bulgaria.A doua zi, Capidava Rock Fest va continua de la ora 15, cu activități de divertisment, urmat de Open Stage. De la ora 18, se vor afla pe scenă trupele For the Wicked, din România, Drive your Life, din Bulgaria, Gothic, din România și Odd Crew, din Bulgaria.