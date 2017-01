Cantata profană „Carmina Burana“ a fost ovaţionată minute în şir

Pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

Cantata profană „Carmina Burana“ a fost ovaționată minute în șir

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului a reunit pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB) artiști constănțeni și bucureșteni, care au prezentat cantata scenică „Carmina Burana”, reușind să transmită intensitatea orffiană și să strângă minute în șir de aplauze. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei au evoluat orchestra teatrului constănțean, corul TNOB, alături de coriști ai Operei Naționale București, de soliștii Anna Mirescu, Iordache Basalic și Valentin Racoveanu, de asemenea din București. Efectivul de artiști a fost întărit și de corul elevilor de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, sub coordonarea dirijorului Horațiu Ale-xandrescu. Emoții și minute în șir de aplauze a generat cantata profană a lui Carl Orff, un spectacol care ar asigura teatrului constănțean o sală plină, dacă ar putea fi prezentat cu regularitate: „Este dificil de programat un asemenea spectacol foarte des, pentru că sunt multe forțe care vin din afară la realizarea lui, lucrarea necesită un număr mai mare de coriști”, a spus maestrul Radu Ciorei. „Sunt fericit că în această seară am avut ocazia să colaborez cu colective extraordinare și am reușit să realizăm un spectacol de excepție. Sunt încântat că am lucrat cu cel mai bun cor din țară, corul din București, și cu elevii de la Colegiul de Artă, care au dat o notă de prospețime spectacolului, și că am reușit să oferim o bucurie publicului constănțean”, a adăugat dirijorul Radu Ciorei. „Carmina Burana”, cantata profană compusă de Carl Orff, a fost scrisă în 25 de mișcări pentru soliști vocali, cor de copii, cor mixt și orchestră. A fost extrasă din poemele manuscrisului descoperit de călugărul Christoph von Aretin în mănăstirea benedictină din Beuren, unele având menționată muzica proprie. Poemele sunt de inspirație religioasă, politică, erotică și bahică, tratate în versuri satirice scrise în limba latină, germană și franceză veche. Descoperirea manuscrisului benedictin a deschis o nouă etapă în viața lui Carl Orff. „«Carmina Burana» este și va rămâne una dintre cele mai reprezentative lucrări vocal-simfonice ale secolului XX”, a spus Mircea Tegzeșiu, consultant artistic al TNOB. Deși a fost un concert reușit, spectacolul ar fi fost și mai intens dacă s-ar fi apelat la videoproiecții cu imagini adaptate la mesajul lucrării, sau măcar la un joc de lumini care să dea un plus de emoție. Finalul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului va fi marcat prin spectacolul „Cavalleria Rusticana. Paiațe”, de R. Leoncavallo, care va avea loc joi, 5 noiembrie, ora 19. Regia artistică îi aparține Sandrei Răsvana Cernat și scenografia Nataliei Kornilova. Vor evolua: Madeleine Pascu, Daniel Stoica, Gabriela Dobre, Ștefan Ignat (București), Raluca Ciocă (București), Alfredo Pascu (București), Stela Sârbu, Ioan Ardelean și Ciprian Done.