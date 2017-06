CANNES 2017. Filmul suedez "The Square", câştigătorul premiului Palme d'Or. Iată lista premiilor

CANNES 2017. Filmul suedez "The Square", câștigătorul premiului Palme d'Or. Iată lista premiilor

Festivalul a luat sfârșit duminică seară cu gala de premiere. În competiția acestui an au fost incluse 19 filme, inclusiv cele ale lui Todd Haynes, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Michael Haneke și Lynne Ramsay și alții.Filmul 'The Square' al suedezului Ruben Östlund, a câștigat duminică seară trofeul Palme d'Or la cea de-a 70-a ediție a Festivalului de la Cannes, a anunțat juriul prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar, potrivit AFP.Ruben Östlund prezintă în noul său film, 'The Square' recompensat anul acesta, o privire critică asupra ipocriziilor noastre și un semn de întrebare despre așa-numita "conviețuire" a societăților noastre.Iată lista premiilor:Palme d'Or: "The Square" (Ruben Östlund)Premiul special: Nicole KidmanGrand Prix: "BPM (Beats Per Minute)" (Robin Campillo)Premiul pentru cel mai bun regizor: Sofia Coppola, "The Beguiled"Premiul pentru cel mai bun actor: Joaquin Phoenix, "You Were Never Really Here"Premiul pentru cea mai bună actriță: Diane Kruger, "In the Fade"Premiul juriului: "Loveless" (Andrey Zvyagintsev)Premiul pentru cel mai bun scenariu — acordat la egalitate filmelor: "The Killing of a Sacred Deer" (Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou) și "You Were Never Really Here" (Lynne Ramsay)ALTE PREMIICamera d'Or: "Jeune femme" (Montparnasse-Bienvenüe) (Léonor Serraille)Palme d'Or pentru Scurt Metraj: "Xiao Cheng Er Yue" (Qiu Yang)Mențiune specială pentru Scurt Metraj: "Katto" (Teppo Airaksinen)Premiul L'Oeil d'or: "Faces Places" (Visages Villages) (Agnès Varda și artistul JR)Premiul Ecumenic al juriului: "Radiance" (Naomi Kawase)