Cannes 2012/Trei premii pentru Cristian Mungiu

Cristian Mungiu și-a adjudecat duminică premiul pentru scenariu, pentru pelicula „După dealuri”, cu care a fost prezent în acest an în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Filmul a fost distins și cu premiul pentru interpretare feminină, decernat actrițelor Cosmina Stratan și Cristina Flutur.Cristian Mungiu a declarat, duminică, la gala de premiere de la Cannes, că în spatele poveștii din „După dealuri” există „oameni care au suferit cu adevărat”, amintind că filmul este bazat pe fapte reale.„Mă bucur să mă aflu aici. Nu știi niciodată când ți se mai dă această ocazie”, a spus Cristian Mungiu pe scena de la Palais des Festivals, unde se desfășoară ceremonia de premiere.Cristian Mungiu este scenaristul și regizorul filmului „După dealuri/ Beyond the Hills”, înscris la concursul de proiecte cinematografice organizat de Centrul Național al Cinematografiei în septembrie anul trecut, cu titlul „Provizoriu”.