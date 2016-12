Candidaţii îşi pot revedea lucrările de la Bacalaureat

4

ADEVERINTELOR FALSE

In topul adeverintelor obtinute fara acoperire e Stan de la 28. Ea nu are niciun rezultat obtinut de vreun elev pregatit de ea la clasa, dar are gradatie de merit, obtinuta cu adeverinte de la concursuri pe la care nici nu a trecut.Si in dosarul ei de titularizare sunt adeverinte ca a organizat olimpiada faza pe scoala, numai ca ea nu lucra la data respectiva in acea scoala. Pentru anumiti " Ghiocei" a fabricat adeverinte pe banda rulanta, numai ca acestia sa-i ramana fideli, sau ca sa-i recompenseze pentru ca i-au adus elogii, au votat cum a cerut ea, o sustin la evaluari! Huoooo Stan!Huoooo ISJ Constanta! Va faceti ca nu vedeti! Cainii latra, ursul merge! Doar n-o sa va puneti voi si neamurile voastre afacerile in pericol de gura unora care vor sa fie apreciata munca cinstita!