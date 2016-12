Când vor fi testaţi elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Când vor fi testați elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Ştire online publicată Vineri, 22 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a publicat metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, respectiv calendarul acestor evaluări.Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie, după cum urmează: clasa a VI-a (23 mai: Limbă și comunicare, 24 mai: Matematică și științe); clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă); clasa a II-a (Limba română: 6 iunie - scris și 7 iunie - citit; Limba română pentru minoritățile naționale - scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie - scris și 10 iunie - citit).Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test - învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata admi-nistrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli.Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei și sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.