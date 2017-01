Când îşi vor lua profesorii salariile restante

2

Sindicatele, a cincea roata la caruta

Sa duci o lupta fara munitie mi se pare ceva grotesc. Liderii trebuia sa se ingrijeasca, in atatia ani, de crearea unui fond de greva, pe baza acelei cotiztii, care este imensa, in conditiile actuale de pauperizare a populatiei (1%!). Organizatiile sindicale ar trebui desfiintate si reinfiintate, pentru a mai avea credibilitate. Bugetarii din educatie si-au pierdut simtul civic al onaorei si respectului de sine, lasandu-se calcati in picioare de niste "neica nimeni", ajunsi politicieni fripturisti in parlament. Scuze pentru c greselile din textul anterior!