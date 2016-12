Cancerul culturii româneşti: "Tudor Gheorghe se află la degetul mic al lui Florin Salam"

Cancerul culturii românești: "Tudor Gheorghe se află la degetul mic al lui Florin Salam"

Oamenii de cultură din Constanța au primit cu reținere vestea reducerii TVA de la 9 la 5% la cărți, care va intra în vigoare anul viitor. Ei consideră că inițiativa este tardivă, sute de edituri trăgându-și deja obloanele din cauza politicilor promovate de stat.Mai mult, scriitorii trag un semnal de alarmă care să se audă până la premier din partea căruia se așteaptă măsuri serioase, nu gen „bacșișul”, cu care ne-am făcut de râs în toată Europa.Poetul constănțean Sorin Roșca consideră inițiativa reducerii TVA la cărți ca o ciupitură de țânțar: „Problemele Culturii sunt mult mai grave decât le percepe premierul Ponta sau președintele Iohannis. Confuzia de valori, la ora actuală, este cancerul culturii românești. Cum Ministerul Culturii nu își dă interesul să contracareze ofensiva kitsch-ului și non valorii este explicabil de ce Tudor Gheorghe se află la degetul mic al lui Florin Salam și altor maneliști strălucitori. Sunt artiști remarcabili care trăiesc în afara scenei din cauză că aici și-au făcut loc tot felul de artiști de ocazie. Televiziunile se întrec și ele în a scoate la suprafață tot gunoiul, apărut după evenimentele din ‘89.”O ciupitură de țânțarÎn opinia poetului Sorin Roșca, această măsură ar putea fi pentru producătorii de carte un mic balon de oxigen: „Măsura putea veni cu ani în urmă, când exista un interes major pentru cartea de bună calitate, dovadă că se înregistra un interes major pentru calitate. Afluența cumpărătorilor, înregistrată la târgurile de carte, stă mărturie a fenomenului. Pe atunci, cartea era la loc de cinste. Noi, ca editori, am observat, de la an la an, scăderea interesului față de carte. De aceea, spun că, dacă măsura reducerii TVA de la 9 la 5 % la cărți ar fi venit cu ani în urmă, ar fi ajutat într-adevăr multe dintre editurile care astăzi nu mai există pe piață. Dacă înainte existau aproximativ zece edituri la nivelul județului, azi au mai rămas două, trei. Apoi, degeaba ar exista 100 edituri într-un oraș, dacă dispar librăriile. Piața cărții nu e total blocată, dar măsura anunțată de ministrul Culturii nu vine să încurajeze într-atât producția de carte. În cazul în care măsura se va aplica, va fi ca o ciupitură de țânțar.”Pe ultimul locAmendamentul depus de ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, la Codul Fiscal prin care TVA se va reduce la 5% pentru cărți, manuale școlare, reviste, ziare, bilete pentru accesul la muzee, monumente istorice, evenimente culturale a atras și reacția președintelui USR, filiala Dobrogea, Angelo Mitchievici.„Din păcate, în Europa suntem printre ultimele locuri în ceea ce privește achiziția de carte. Mai mult, în ziua de astăzi , cartea costă mai mult decât veniturile oamenilor. Lectura reprezintă un lux. Editurile mai mari rezistă, dar nu același lucru se poate spune despre cele mai mici care dau faliment. Cât despre conflictul dintre edituri și USR, când s-a dezbătut problema timbrului literar, putea fi tranșat elegant de Ministerul Culturii. Oare nu se pot găsi 200.000 euro pe an pentru susținerea Uniunii Scriitorilor, pentru a da puțină vitalitate acestui sector? Nu este niciun secret că nu se trăiește din scris. Este foarte clar că domeniul - cultură - trebuie ajutat. Peste tot în lume se întâmplă acest lucru. Așteptăm cu interes ca măsura să intre în vigoare. “