Campania „Şcoala te face mare“ a identificat cazuri de abandon şcolar la Constanţa

Campania „Școala te face mare“ a identificat cazuri de abandon școlar la Constanța

Ieri, Asociația Telefonul Copilului a prezentat rezultatele finale ale campaniei demarate sub sloganul „Școala te face mare”, în cadrul căreia au fost înregistrate apeluri din partea copiilor, părinților, dar și a altor persoane care au dorit să susțină dreptul la educație al copiilor. Conform bazei de date, s-a consemnat un număr de 582 de cazuri, din care 32 la Constanța. Principala problemă identificată a fost aceea a copiilor care au abandonat cursurile școlare și a celor care nu au frecventat niciodată școala, solicitând prin apelul către 116 111 integrarea / reintegrarea lor într-o formă de învățământ. Din cele 340 de cazuri înregistrate pentru această problemă, 134 au fost sesizate de copiii care doreau să reia cursurile școlare și au solicitat informații despre programul „A doua șansă”, din care 20 la Constanța. Cele mai multe apeluri în acest sens au fost înregistrate din mediul rural. Cauzele abandonului școlar identificate au fost următoarele: lipsa resurselor financiare, exploatarea copilului prin muncă, separarea părinților, violența în familie, locul de muncă în străinătate al părintelui/părinților sau chiar deplasarea în străinătate a copilului împreună cu părinții. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate din Ilfov, Constanța, Prahova, Vaslui, Timiș, Giurgiu, Bacău, București sector 5. 128 de cazuri înregistrate în cadrul campaniei „Școala te face mare” se referă la înscrierea copiilor la școala generală. Cazurile au fost sesizate atât de părinți, cât și de rude, vecini, prieteni. Dificultățile întâlnite de părinți în ceea ce privește înscrierea la școala generală au fost fie copilul nu a efectuat anul pregătitor, fie școala nu are locuri disponibile. Cele mai multe sesizări au fost înregistrate din Prahova, Constanța, Ilfov, Bu-curești sector 5, București sector 3. 114 cazuri, însă, au fost sesizate de părinții care doreau să înscrie copiii la grădiniță, patru asemenea cazuri fiind înregistrate și de la Constanța. Povești de viață aproape general valabile Din discuția cu Cătălina Florea, director executiv în cadrul campaniei, am aflat că, spre exemplu, la Constanța o persoană a contactat Telefonul Copilului pentru a sesiza cazul unei familii monoparentale. „Apelantul ne-a povestit despre fetița acestei familii, în vârstă de 9 ani, neglijată de către mamă, în sensul că aceasta nu îi asigură condițiile necesare unei dezvoltări normale. Apelantul ne-a comunicat că fetița este hrănită de cele mai multe ori de către vecini. Tatăl copilului este decedat, iar mama fetei nu are un loc de muncă stabil, singurele venituri fiind cele obținute din prestarea unor activități oca-zionale. De asemenea, ape-lantul ne-a relatat că fata nu a fost înscrisă la școală până în prezent și a susținut că mama fetei a pierdut atât actele sale de identitate, cât și pe ale copilului. Apelantul a solicitat intervenția instituțiilor abilitate în soluționarea acestui caz și responsabilizarea mamei”. Un alt caz din Constanța este cel al unei fetițe, în vârstă de 11 ani, care a apelat Telefonul Copilului pentru a comunica faptul că dorește să reia cursurile școlare. Ea susține că nu i-a fost eliberat certificatul de naștere, întrucât mama sa nu avea buletin de identitate la data nașterii ei. Fetița a fost înscrisă în clasa I cu condiția să aducă ulterior certificatul de naștere, însă mama nu a făcut demersurile necesare eliberării actelor și fetița nu a mai fost primită la școală după absolvirea clasei I. În prezent, mama are carte de identitate și a luat măsurile necesare pentru a-i fi eliberat fiicei sale certificatul de naștere. Fetița a dorit să fie informată cu privire la înscrierea la școală. Un băiat, în vârstă de 16 ani, a apelat Telefonul Copilului pentru a relata situația cu care se confruntă. El a absolvit șapte clase și dorește să își continue studiile, însă susține că nu poate frecventa cursurile școlare pentru că trebuie să îl îngrijească pe fiul surorii sale, în vârstă de 1 an și 7 luni. Mama copilului deține loc de muncă în Italia, iar tatăl nu se implică în creșterea lui. Băiatul a solicitat informații despre programul „A doua șansă”, deoarece își dorește să continue cursurile școlare.