Campania „Alcoolul nu te face mare“ în tabără la Poiana Pinului

Peste 300 de elevi din Constanța, Galați, Prahova, Vâlcea, Iași, Teleorman, Brăila și București au participat, în perioada 3-9 august, la campania „Alcoolul nu te face mare", în tabără la Poiana Pinului. Tinerii au avut ocazia să experimenteze jocuri de tabără precum orientarea în pădure cu busola pentru dezlegarea mesajelor aflate în punctele indicate pe hartă, confecționarea podoabelor și accesoriilor, competiții de darts, tenis de masă și baschet. Elevii au fost atent supravegheați de către psihologi, care au avut grijă ca în timpul recreativ să le vorbească participanților la tabără despre efectele nocive ale consumului de alcool la această vârstă. „În timpul anului școlar am provocat elevii la creație, printr-un concurs de site-uri și le-am oferit prin materiale multimedia atractive - filme educative de scurt metraj - șansa de a participa la ore de dirigenție inedite", a declarat Constantin Bratu, director general al Asociației „Berarii României". „Am urmărit prin toate acțiunile noastre să le oferim elevilor alternative de petrecere a timpului liber, consumându-și energiile constructiv și dezvoltându-și aptitudinile creative. Adolescenții trebuie să descopere prin expe-riența proprie ce înseamnă com-petiția, dăruirea pentru o cauză în care cred, situații în care alcoolul nu are ce căuta. Acesta a fost obiectivul nostru și în Tabăra de la Poiana Pinului. Participanții au avut, cu siguranță, o vacanță activă", a mai spus Constantin Bratu. Activitățile ce fac parte din campania „Alcoolul nu te face mare" au demarat în tabăra buzoiană pe 23 iulie și se vor încheia pe 17 august, vizând aproape 1.000 de adolescenți din mai multe județe. Campania națională este organizată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Inspectoratul General al Poliției Române și Asociația „Berarii României". Acțiunile din Tabăra Poiana Pinului au fost sprijinite de Autoritatea Natională pentru Tineret, respectiv de Direcția Județeană a Taberelor Buzău.