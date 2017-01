Calvarul învăţătorilor la Evaluările Naţionale. Munţi de dosare şi rapoarte inutile

Calvarul învățătorilor la Evaluările Naționale. Munți de dosare și rapoarte inutile

Administrator de test, prof. Mariana Matei, de la Școala Gimnazială "Adrian Rădulescu" Murfatlar declara, pentru „Cuget Liber”, că este dezamăgită de ceea ce s-a dorit și ce se întâmplă de fapt. „La începuturile introducerii acestor evaluări, ni s-a spus că ele vor fi susținute financiar, dar văd că nu s-a găsit nici până la ora actuală o soluție. La sfârșitul anului școlar, când sunt atâtea recapitulări și evaluări finale, mai vine și această evaluare națională. Suntem de acord că aceste testări îi antrenează pe copiii noștri cu emoțiile examenelor, dar este o muncă în plus peste norma noastră de opt ore pe zi și nesusținută financiar”, este nemulțumirea unui cadru didactic cu experiență, care în curând va ieși la pensie.Mai tânăra sa colegă, prof. Iulia Cabrancea, de la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, aflată la a doua etapă de evaluări, este dezamăgită de lipsa unor măsuri. „Finalitatea acestor evaluări nu are nicio relevanță, pentru că nu se regăsește în catalog și nici în devenirea copilului. Nici măcar acea componentă a gestionării emoțiilor pentru viitoarele examene nu este atinsă. Marea majoritate a elevilor termină în 20 de minute, pentru că tratează cu superficialitate și pentru că nu li se mai pune imaginația și creativitatea la contribuție, răspunsurile fiindu-le oferite pe tavă cu acele spații prevăzute a fi completate.După care greul abia începe. Lucrările trebuie corectate de două cadre didactice, pentru că așa este prevăzut să existe două note, după care urmează discuția cu părinții, în care sunt relevate plusurile și minusurile. Nu există un plan de remediere, niște concluzii, niște măsuri. Lucrurile rămân neclarificate și ne mai întrebăm de ce așa note mici la Evaluarea din clasa a VIII-a. Plus că se pune presiune pe învățători, întrucât lucrările trebuie corectate în timp record. Vorbim de învățământ remedial, diferențial… Da, doar vorbim!”, a conchis prof. Cabrancea.De aceeași părere este și prof. Alina Vâlcu, învățător și director adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, considerând aceste evaluări ineficiente și costisitoare ca timp de lucru. „Într-adevăr, din discuțiile și cu colegele mele, sarcinile de lucru nu au nicio legătură cu obiectivele pe care le urmărim la admiterea de la clasa a VIII-a. Iar în final, ceea ce le transmitem părinților, fie din calitatea de învățător, fie de diriginte, nu este foarte elocvent din punctul de vedere al unui părinte care urmărește integrarea copilului la un liceu bun. Dosarul de la final este foarte stufos. Și ca să vă imaginați, toate documentele unui nivel de clasă nu pot intra într-un biblioraft, eventual pe un întreg raft al bibliotecii de documente. Din păcate, rezultatele nu sunt foarte elocvente, pentru că, nefiind la un nivel foarte înalt, copii buni se blochează, neștiind ce să răspundă pentru că le este greu să accepte că poate fi atât de ușor. Ca să nu mai spun că după discuția învățătorului cu părinții, trebuie întocmit un proces verbal din care să reiasă că acesta a înțeles ce i s-a prezentat. Toate acestea în condițiile în care cei implicați în supraveghere și evaluare își mai fac și treaba de la clasă, teste de pregătit, lecții. În cele opt ore pe care se spune că nu le facem. Chiar i-aș invita pe cei care fac asemenea afirmații să vadă câte ore ne pregătim, cât stăm în plus la școală și după aceea s-ar putea să mai vrea să ne dea bani, ca să închei într-o notă comică”, ne-a mai declarat prof. Vâlcu.v v vVom încerca să aflăm și de la Ministerul Educației ce plusuri s-au înregistrat de la declanșarea acestor Evaluări Naționale și până acum, pentru că o statistică tot trebuie să existe.