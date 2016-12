Cadrele didactice din întreaga ţară se reunesc la Eforie Sud

5

la cheremul lui stan buricul pamantului

am ajuns de rasul curcilor criteriile lui stan Neispravita asta de stan are tupeul sa scada punctajul la evaluarea profesorilor pe criterii de TINUTA MORALA!!!! Despre ce vorbim? Tupeu la maxim....constiinta zero si creier minus zero. Ce sa mai zicem de RUSINE! In afara scolii e umilita si vine la scoala sa refuleze , acolo se crede puternica..... Sa fie la ea acolo....n-ai cum sa intelegi ce fel de om gandeste si se comporta asa. Stan e unica! Merita RESPECT, cum spun de fiecare data doamnele inspectoare....L-a castigat cu prisosinta.