Cadrele didactice consideră inutilă greva generală de o zi

Sindicatele din Educație au anunțat că nu renunță la greva generală de o zi, programată pe 22 aprilie, reco-mandând, totodată, membrilor să nu participe la examenele naționale care vor începe pe 19 aprilie cu testarea competențelor digitale. Ținând cont de aceste examene, care vor avea loc și în ziua grevei, foarte multe cadre didactice considerau oportună o grevă generală organizată chiar din prima zi de exa-minare, pentru ca efectul să-i sperie pe decidenți și astfel lucrurile să se precipite. În schimb, greva anunțată pentru 22 aprilie este considerată o de mulți… „apă de ploaie”. Pentru a vă convinge de cele afirmate puteți accesa adresa http://forum.portal. edu.ro/index.php?showtopic=127221 Pentru a „măsura” hotărârea cadrelor didactice constănțene de a participa la această formă de protest, am contactat câțiva lideri sindicali. Prof. Cristinel Maga, Liceul Teoretic „Ovidius”, a afirmat că marea majoritate a colegilor săi s-a arătat solidară cu greva. La fel și în cazul Liceului Teoretic Băneasa, unde am vorbit cu prof. Gabriela Tanasov, sau Liceul „Gheorghe Duca”, reprezentat de liderul Claudia Dumitrache. La SAM Comana, prof. Constantin Gima afirma că la ultima discuție purtată cu colegii săi, din cele 32 de cadre 22 sau 23 au semnat de acord. Nu același lucru ni s-a confirmat la Grup Școlar Cumpăna, unde Valentina Luncanu ne-a declarat că nu crede în alierea colegilor la această formă de protest, datorită unor probleme de ordin intern. Prof. Liviu Marian Pop, secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, declara, ieri, pentru „Cuget Liber”, că nemulțumirile majore ale salariaților din învățământ rămân desființarea titularizării în sistem, componența Consiliului de administrație al unității de învățământ, dispariția unor drepturi garantate de ani de zile în legislație, precum și imposibilitatea negocierii de drepturi prin contractele colective de muncă. Astăzi, la sediul sindicatului constănțean este programată o conferință de presă, ocazie cu care Ioana Purcărea, președinte, va da publicității calendarul stabilit pentru următorul interval. Cert este că o grevă generală pe termen nelimitat programată în prima decadă a lunii iunie nu mai are nicio șansă de izbândă, în opinia majorității, mai ales că Legea Educației va fi aprobată de Parlament cel mai probabil pe 25 sau 26 mai.