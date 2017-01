Cadou întârziat pentru copiii săraci: 200 de euro pentru a-şi cumpăra calculator

1

demiterea directoarei Stan!

Scoala 28 merita ceva mai bun! N-are rost sa intram in detalii, este imperios necesar ca doamna inspector general, Zoia Bucovala sa ia problema in mana si sa faca in sfarsit dreptate, in ciuda faptului ca directoarele le rad in nas cadrelor didactice si isi flutura in fata lor steagul rosu pesedist....Politica nu are ce cauta in educatie. Jos SAtan!