Cad primele capete la Universitatea „Ovidius“. Cine mai este pe lista rectorului Rugină?

La doar două săptămâni după învestirea sa oficială în fruntea Universității „Ovidius”, rectorul Sorin Rugină a „tăiat” primele capete. Conform unei decizii luate în urmă cu câteva zile, acesta a suspendat din funcție trei decani ai Universității. Este vorba despre prof. dr. Liliana Panaitescu - decan la Științe ale Naturii, conf. univ. dr. Mihaela Fulea - decan la Litere, și prof. univ. dr. Rodica Sârbu - decan la Farmacie.Potrivit unor surse din cadrul instituției, „decapitarea” celor trei are legătură atât cu neregulile semnalate de Corpul de control al Ministerului Educației Naționale, dar și cu faptul că aceștia i-au fost potrivnici în campania electorală.Decizie contestatăDecizia rectorului Rugină nu a rămas însă fără reacții. Imediat după comunicarea suspendărilor, cei trei decani au apelat la sprijinul unor avocați și intenționează să conteste în instanță măsura. Până atunci, timp de 30 de zile, Rugină a dispus efectuarea unei anchete interne care urmează să stabilească dacă cele trei universitare mai merită să se întoarcă pe funcțiile deținute.Între timp, prin birourile Universității „Ovidius” se fac tot felul de scenarii, fiind avansate chiar și numele viitoarelor schimbări, care, evident, se leagă tot de campania electorală. Spre exemplu, în echipa antagonistă s-au mai aflat și decanul de la Educație-Fizică, cât și cel de la Fizică-Chimie, așa că nu mare ar fi surprinderea ca în următoarele zile să asistăm și la alte suspendări.Ba chiar unii dintre cei care l-au votat pe noul rector aruncă în eter supoziția că în spatele deciziilor radicale s-ar afla prorectorul Mihai Gîrțu. Contactat ieri, universitarul a declarat pentru „Cuget Liber” că acest gen de afirmații „nu sunt decât încercări de a introduce o falie între mine și domnul rector. Sunt voci care vor să dezbine echipa, dar care nu au nicio șansă. Domnul rector este un om independent, pe care nu-l controlează nimeni și pe care l-am votat pentru că am considerat că este cel mai bun. Sunt convins că dacă aș fi candidat eu n-aș fi câștigat”, a mai adăugat prof. univ. dr. Gîrțu.Reorganizare și răsplatăDin cauza nepublicării raportului Corpului de control pe site-ul Universității „Ovidius”, așa cum consideră majoritatea universitarilor constănțeni că era firesc, o altă speculație se leagă de trâmbițata reorganizare. Surse afirmă că raportul ar recomanda reconsiderarea celor 16 facultăți și chiar comasarea lor undeva la cinci până la opt. Atât prof. univ. dr. Ion Botescu, președintele Senatului, cât și prorectorul Mihai Gîrțu nu au confirmat acest lucru. „Reorganizarea va fi o consecință a unei analize serioase, care necesită timp. Totul trebuie făcut fundamentat”, a declarat prof. Botescu.Până atunci, înscrierea la Universitatea „Ovidius” este în plină desfășurare, cu o nouă comisie centrală de admitere, din care nu mai face parte niciun universitar de anul trecut. În schimb, prof. univ. dr. Gheorghe Țarălungăžcel care l-a denunțat anul trecut pe fostul rector Dănuț Epure la DNA, este unul dintre noii membri ai comisiei care va aproba dosarele. De asemenea, el a fost numit și președinte al Comisiei de licență la Facultatea de farmacie.Ce declară rectorulContactat în legătură cu deciziile de suspendare ale celor trei decani și bănuiala că ar exista o legătură cu campania electorală, rectorul Sorin Rugină a declarat că nu este decât o pură speculație. „Suspendarea celor trei decani s-a făcut pentru buna desfășurare a admiterii din acest an, pe baza sesizărilor făcute de la colegi și a celor semnalate de Corpul de control în raport”.