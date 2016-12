Ca-n vremurile bune: Corul constănţean, la înălţime în "Carmen"

6

adevarul

si mie mi-a placut acest spectacol minunat si toate cele din festival. Ar fi trbuit sa nu citesc comentariile astea care ma amarasc, dar nu ma pot abtine si ma bucur macar ptr cele cateva ganduri sincere de la spectatori. Vin tocmai din Tulcea, unde am vrea sa avem parte de asa ceva! ADEVARUL suprem sat in aplauzele spectatorilor prezenti in sala si nu in comentariile unor denigratori care, e din ce in ce mai clar, ca duc o campanie sustinuta de denigrare a culturii constantene si de acum cam banuim noi de cine sunt pusi, ca nu toti cei din afara Constantei sunt stupizi si vrajiti de carnavaluri penibile si de bascute rosii si mai penibile. Domnul sau doamna "muzicolog", un Dzeu e sus si eu iti doresc din tot sufletul sa te priveasca si sa te "mangaie"!