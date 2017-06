Buruieni şi pisici moarte în curtea Şcolii nr. 22! "Aruncă peste gard tot felul de gunoaie!"

Buruieni și pisici moarte în curtea Școlii nr. 22! "Aruncă peste gard tot felul de gunoaie!"

Acolo i-am găsit și noi ieri, înainte de prânz, când am ajuns în zonă. Era pauză și micuții se alergau de colo colo. Câțiva se organizaseră și țopăiau la „1, 2, 3 la perete stai!”, iar ceilalți aveau grijă să nu treacă de zona asfaltată. În rest, spațiul verde era plin de bălării, terenul de baschet nu se mai vedea dintre buruieni, singurele care trădau că a existat acolo cândva fiind două panouri ruginite, fără coșuri.În sesizarea sosită pe adresa redac-ției, cititorul ne-a trimis mai multe fotografii, printre care și una unde se vedea o pisică moartă. La ora vizitei noastre, cadavrul nu se mai afla acolo, însă, în mod surprinzător, am găsit un leș, de data aceasta înafara curții școlii, chiar lângă gardul unității de învățământ.În rest, dezastrul se poate vedea cu ochiul liber și comentariile sunt de prisos.„Copiii aceștia nu au unde să se joace în zonă. Nu sunt locuri de joacă, nu este parc. Mai stau și mai bat mingea în curtea școlii, dar nu au iarbă, nu au teren, nu au nimic. Păcat, căci ne tot plângem că nu fac mișcare, că stau pe telefoane și pe tablete, dar nici nu le oferim alte variante”, ne-a spus, supărat, un părinte venit să-și ia copilul de la școală.L-am vizitat cu această ocazie și pe directorul unității, care nu a negat faptul că exteriorul școlii arată neîngrijit. „În luna aprilie, și-a dat demisia administratorul școlii. Am angajat altul și astăzi (n.r. ieri, 12 iunie) este prima lui zi de muncă la noi. Femeia de serviciu i-a arătat ce este de făcut și se apucă de treabă. Din păcate, a durat mai bine de o lună procedura și între timp au crescut buruienile”, ne-a declarat prof. Mihai Preda, directorul unității de învământ.Potrivit acestuia, în școală învață peste 400 de elevi din cartier și din zonele învecinate. A părut surprins când i-am spus că sunt cadavre de animale printre buruieni.„Tot ce este posibil. Copiii din zonă aruncă peste gard tot felul de gunoaie. Vom curăța toată curtea. În perioada în care nu am avut administrator, am solicitat sprijin de la Serviciul de Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, dar ne-au spus că nu ne pot ajuta, căci sunt deja în urmă cu lucrările lor”, ne-a mai spus prof. Mihai Preda.Cât despre amenajarea terenului de sport, aici se așteaptă suport de la Ministerul Educației, căci fondurile școlii nu sunt suficiente.