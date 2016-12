Burse de studiu în Marea Britanie pentru liceenii constănţeni

Burse de studiu în Marea Britanie pentru liceenii constănțeni

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Programul de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe, organizat de Junior Achievement România împreună cu Headmasters’ & Headmistresses’ Conference în 13 țări din Europa Centrală și de Est, le oferă elevilor de clasa a X-a șansa de a studia gratuit pentru un an, într-o școală independentă din Marea Britanie, prin acordarea unei burse care acoperă taxele școlare, cazarea și cheltuielile de masă. Până în prezent, 57 de elevi români au obținut o bursă de studiu, iar această experiență i-a ajutat să își îmbunătățească cunoștințele de limba engleză și să își dezvolte diverse abilități, dincolo de spațiul academic, implicându-se în activități extracurriculare din diferite domenii (cultură, artă, sport ș.a.).Datorită rezultatelor foarte bune, unii elevi au obținut prelungirea bursei pentru încă un an, iar această experiență și-a pus amprenta asupra personalității și parcursului lor pentru viitoarea carieră. Procesul de evaluare implică mai multe etape de selecție a candidaților potriviți pentru bursă: trimiterea unui formular de aplicație electronic până pe 30 noiembrie (preselecție); participarea la un test de limba engleză și la un interviu cu reprezentanții HMC (selecție finală).