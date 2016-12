Bun gust şi mult entuziasm, la Tabăra de pictură „Briza Mării”

Bun gust și mult entuziasm, la Tabăra de pictură „Briza Mării”

Campingul GPM Holiday din stațiunea Mamaia a găzduit, în premieră națională, timp de două săptămâni, Tabăra de pictură „Briza Mării”, o inițiativă particulară a omului de afaceri constănțean Florin Cârstocea.Miercuri, 11 septembrie, holul Hotelului „Central” din Mamaia s-a transformat într-o mică pinacotecă pentru cele 121 de lucrări rezultate din orele de creație petrecute în Dobrogea de către cei 22 de participanți la această tabără, ce provin din patru mari centre universitare ale României: Cluj, Iași, București și Constanța.Sub îndrumarea conf. univ. Daniela Țurcanu Caruțiu, de la catedra de Arte Plastice și Decorative din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, de altfel sufletul și motorul acestei tabere, studenții și masteranzii s-au bucurat de un program bine pus la punct, ce a inclus vizite de documentare la cele mai importante obiective turistice și istorice din Dobrogea.„Împreună cu artiști din Iași, Cluj, București și Constanța, am petrecut în fața mării, lucrând, pictând cu toții într-o armonie deplină, într-un peisaj mirific și ne-am format un grup atât de strâns, încât ne-am dori tare mult să ne revedem și la următoarele ediții”, declara conf. Caruțiu.Opinia participanțilorDrd. Andrei Ciurdărescu, de la Universitatea de Artă și Design din Cluj Napoca, declara că s-a simțit norocos să participe la această tabără: „Sper să avem parte de cât mai multe inițiative de genul acesta, pentru că orice experiență în plus reprezintă o îmbogățire culturală pentru noi. În lucrările mele, am urmărit texturile din zonă, care sunt surprinzătoare și diferite față de alte zone geografice”.Colegul său, Valentin Ionescu, student anul II, afirma că a pictat în general peisaje: „Din fiecare zi de tabără m-am oprit asupra unei imagini reprezentative, care mi-a transmis ceva și am încercat să redau starea de spirit și atmosfera, transpunându-le pe pânză. Mai pictasem marea, dar zonele în care am mers pentru documentare au găsit niște subiecte care mi-au plăcut mult mai mult - Cetatea Enisala, Ostrovul, peisajele create de prezența eolienelor -, motiv pentru care am evitat marea ca subiect. Am încercat să subliniez că Dobrogea înseamnă mai mult decât mare, cu o bogăție mult mai mare culturală și istorică”.Alexandra Bădilă, studentă anul II la master Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”, s-a arătat foarte încântată de schimbul de experiență realizat cu colegii ei din celelalte centre universitare: „Faptul că au luat contact cu natura, cu tot ceea ce a însemnat marea și cu obiectivele noastre turistice i-a încântat foarte mult pe participanți. Eu am pictat tema răsăritului în mai multe variante, dar și peisajele din Dobrogea care m-au surprins cromatic”.Conf. Zanfira Bârzu, de la Universitatea din Iași, a pictat nuduri feminine pe malul mării: „Nuduri pictez de mult timp, dar în lumina mării e pentru prima dată. Mă bucur mult că s-a gândit cineva să mai organizeze tabere într-o perioadă în care acestea se cam închid. A fost o primă ediție reușită, care sper să continue cu alte ediții”.Tablourile vor deveni o expoziție itinerantăDacă, la deschiderea taberei, Florin Cârstocea declara că intenționează să ofere trei premii de 1.000 euro, 700 euro și 500 euro, la sugestia criticului de artă Pavel Șușară, a revenit asupra deciziei și a împărțit o altă sumă, în mod egal, fiecăruia din cei 22 de participanți.„Nu credeam că o să mă simt atât de bine la finalul acestei prime ediții a taberei, pentru că aveam puține emoții, având invitați din toată țara, adică din cele patru centre universitare. Dar de când am intrat în expoziție și am văzut lucrările expuse, pot să afirm că sunt foarte mulțumit. Poate că valoarea în bani a celor 121 de tablouri, estimată la circa 50.000 de euro, are legătură și cu valoarea artistică”, declara Florin Cârstocea.Întrebat ce se va întâmpla cu lucrările, am aflat că fiecare artist va oferi două lucrări organizatorului: „Văzându-le cât sunt de frumoase și având în intenție să fac o pinacotecă, s-ar putea să cumpăr toate tablourile. Cert este că toate vor constitui subiectul unei expoziții itinerante, care va putea fi admirată în toate cele patru universități care au avut reprezentanți în tabără, ca să poată vedea și colegii ceea ce s-a realizat”.