Bugetul Culturii române, la coada Europei

Ştire online publicată Vineri, 06 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Culturii, Theodor Paleologu, a declarat, miercuri, la Târgoviște, că procentul alocat domeniului pe care îl reprezintă este insuficient, însă nu se aștepta ca în acest an de criză fondurile alocate culturii să fie mai mari. „Au avut loc niște reduceri bugetare pentru cultură, dar oricum rămânem în aceeași zonă de 0,20% din PIB. Nu e o schimbare majoră. În viziunea mea este un procent total insuficient, nu e o noutate, nu mă așteptam ca un Guvern ales într-un an de criză să facă o modificare tocmai în acest domeniu. Este o mare problemă, care de 20 de ani ne apasă foarte mult pe toți consumatorii de cultură, creatorii de cultură, publicul larg. Este o filozofie bugetară care vine de departe și eu o consider greșită”, a declarat Paleologu. El a mai spus că România e „cam la coada Europei”, în privința bugetului alocat Culturii. „Trebuie să comparăm pe plan internațional ce se întâmplă și, o spun foarte deschis, suntem cam la coada Europei în ceea ce privește proporționalitatea acordată culturii”, a afirmat ministrul. Ministrul Culturii a adăugat că vrea să publice o „carte neagră a patrimoniului”, în care să arate cât de mare este nevoia de fonduri pentru acest domeniu, subliniind că este greșită ideea că activitățile culturale nu pot aduce bani la buget. „Vreau să inițiez un proiect de publicare a unei cărți negre a patrimoniului în România, pentru că avem de-a face cu o situație de criză majoră. Nu datează de ieri, de azi. Poate că doar s-a agravat în ultima vreme, pentru a avea o viziune clară despre necesitățile de bani pentru întreținerea patrimoniului și valorificarea lui. Este vorba despre o luptă de durată lungă. Nu-mi fac iluzii că voi face miracole în următoarele luni. Nu despre asta este vorba, ci este vorba de a prezenta un tablou general, un deviz aproximativ, ca instrument de obținere a unor fonduri superioare în următorii ani”, a spus Theodor Paleologu. El a adăugat că și cultura este „un domeniu care aduce bani”. „În viziunea mea, cultura este un domeniu care aduce bani și este greșită ideea că activitățile culturale nu fac decât să înghită bani”, a încheiat ministrul. Bugetul Ministerului Culturii este în acest an de 1,13 miliarde lei (0,2% din PIB).