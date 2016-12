Bucurie: a venit vacanţa mare! Ce schimbări se petrec în viitorul an şcolar

2

cata prostie!!!!

in loc sa reformeze educatia, ei se adancesc in prostie. invatamantul romanesc e la pamant! credeti ca daca vor incepe cursurile pe 2 septembrie elevii vor fi mai bine pregatiti? eu nu inteleg cum s-au pregatit atatea generatii in sistemul comunist, atat de blamat de majoritatea? anul scolar avea 3 trimestre, nu 2 semestre ca acum. asta insemna mai multe note in catalog, mai multe teze date si materie mai bine insusita. cu vacante foarte bine definite ca perioada, neexistand tot felul de idioti, care n-au stiut ce inseamna scoala sau care au studiat prin strainatate pe banii parintilor, care au ajuns ministri si sa vina cu idei care mai de care mai nastrusnice. ideea este ca, din 90 si ceva, de cand se tot cauta formula castigatoare in invatamant, de fapt s-a distrus de tot acest sistem. de nota ca in aceasta tara nu se face nimic pentru tineri, pentru cei care vin din urma si ar trebui sa devina baza societatii.