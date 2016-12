"Bubele" învăţământului. "Crimă şi pedeapsă cu tabla înmulţirii la liceu!"

"Bubele" învățământului. "Crimă și pedeapsă cu tabla înmulțirii la liceu!"

Am relatat recent drama unui elev din Cumpăna, ajuns să învețe într-un liceu din municipiul Constanța, subiect care a născut discuții în unele cancelarii, acolo unde profesorii își mai bat capul cu produsul „finit“ al muncii lor la catedră.„În loc să le fi introdus Educație finan-ciară în noua programă, mai bine schim-bau câte ceva în învățământul gimnazial, cum ar fi admiterea la liceu”, afirmă prof. Cornel Mihail Dumitrașcu, directorul Colegiului Tehnic „Tomis”.„Dacă tot se promovează Bacalaureatul cu media 6, de ce nu s-ar introduce și la liceu o limită de medie, ca să nu mai ajungă colegii mei să se chinuiască. Este crimă și pedeapsă cu tabla înmulții la liceu. Dacă îi întrebi pe sărite, spre exemplu, cât fac 6 ori 7 poți să ai cele mai mari surprize! De ce nu se stabilește ca la liceele teoretice să se intre cu medii până în 8, apoi la liceele tehnologice cu medii până la 6, iar restul să fie îndrumați către școlile profesionale? Am avut înscriși la școala profesională 16 elevi la specializarea tâmplărie PVC, foarte căutată, ca în cele din urmă să se mute la liceu, cel mai probabil la presiunea părinților, care au mentalitatea pe care o au. Și după aceea, cu un program european fac în trei luni o meserie și ne mirăm de ce nu se găsesc pe piața muncii strungari, lăcătuși, tâmplari, electricieni în construcții”, a mai adăugat, pe bună, dreptate prof. Dumitrașcu.„Procentul din gimnaziu e șantaj!“Încă de la momentul în care lansam problema absenteismului masiv al elevilor de la Colegiul „Dimitrie Leonida”, prof. Adriana Oprea semnala „buba” învățământului liceal.„Este foarte greu să aduci un elev care a intrat cu o medie sub 5 la liceu să mai promoveze Bacalaureatul. Iar procentul din gimnaziu care îi mai ridică media de admitere eu îl consider un șantaj. Le oferim statut de licean, dar ne furăm căciula, pentru că ei ar trebui să învețe o meserie!”, a afirmat același fost inspector.v v vÎntr-adevăr, consultând centralizările de anul trecut ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța cu privire la situația mediilor obținute de absolvenții clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2015, am constatat că liceele care îi primesc pe cei cu medii de 2 și 3 sunt tocmai acelea care la Bacalaureat sunt arătate cu degetul pentru procentele catastrofale.Cum e posibil ca un elev care a luat la Evaluare medii de 1,90 sau 2,32 să fi învățat în gimnaziu ca să ajungă la media 8,46 ori 8,23?Anul trecut, au intrat la liceu cu medii sub 5 aproape 600 de elevi, care sigur nu vor mai ajunge să ia Bacalaureatul pentru simplul motiv că nu au cum să recupereze materia pierdută pe drum.Întrebat, cu prilejul vizitei la Constanța, de ce nu se schimbă metodologia de admitere la liceu, similar notei de Bacalaureat, ministrul Adrian Curaj a declarat că nu comentează, pentru că anul acesta nu intervine: „În timpul jocului nu poți schimba regulile. Putem discuta după aceea, dar acum oamenii sunt pregătiți pentru actuala metodologie”.Așadar, boală lungă, moarte sigură…