Bricul "Mircea", toate pânzele sus! Tinerii cadeţi iau marea în piept pentru prima dată

Bricul "Mircea", toate pânzele sus! Tinerii cadeți iau marea în piept pentru prima dată

Pe acordurile Imnului marinarilor, ieri, a plecat în marșul anual de instrucție în Marea Mediterană nava școală „Mircea”, aparținând Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.La bordul velierului se află 81 de cadeți români, dintre care 29 de studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, printre care și două fete, și 52 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, din care fac parte și trei fete, dar și 11 cadeți străini din Bulgaria, Polonia, Turcia, iar în premieră din China (doi studenți) și din Grecia (patru studenți și un instructor).Pregătiri pentru înconjurul lumiiDupă cum declara comandorul Gabriel Moise, comandantul navei-școală, itinerarul de marș cuprinde, până pe 10 august, escale în patru porturi: Civitavecchia (Italia), Barcelona (Spania), Marsilia (Franța), Bar (Muntenegru). „Anul acesta vrem să inițiem un nou proiect referitor la un înconjur al lumii și care ar trebui să fie realizat pe termen foarte scurt. Marea majoritate a velierelor din lume au în palmares cel puțin un asemenea înconjur și consider că și nava școală «Mircea» la 76 de ani trebuie să înceapă să inițieze proiectul. Trebuie să stabilim un itinerariu de marș care se va întinde pe cel puțin șapte-opt luni, poate chiar 10", a mai adăugat comandantul.Elevă anul I la Școala de maiștri militari, Anamaria Nichifor pleacă cu speranța unui voiaj frumos. „Sunt pregătită psihic, dar mi-e un pic teamă de poziția de urcat în arboradă, la înălțime. Pe mare am mai ieșit, pentru că suntem de o săptămână aici pe nava școală și m-am acomodat!”, a mai adăugat Anamaria. Colega ei de la Academia Militară, studentă anul II, Alexandra Ghinghiloschi declara că are mari emoții la primul ei voiaj. „Și sper să nu fie și ultimul. Am terminat liceul militar la Suceava și mi s-a părut normal să urmez aceeași carieră. Ca fată nu este nici greu, nici ușor, dar este ceva unic și mie îmi place foarte mult. E destul de comod să dormi în hamac, dar poate asta este cea mai mică problemă”, a mai spus studenta.Emoțiile i-au copleșitÎn spatele ochelarilor de soare, o parte dintre cei dragi își ascundeau lacrimile de emoție, bucurie, dar și tristețe.Părinții studentului Andrei Bogdan Moisei, de la Academia Militară, ne-au declarat că au mari emoții, dar de bucurie, pentru că sunt foarte mândri de băiatul lor. „După ce a făcut liceul militar la Câmpulung Moldovenesc, s-a decis să plece din Vaslui și să dea admitere la Academie, aici la Constanța”, ne spunea tatăl.O tânără mămică, având un copilaș de numai câteva luni în brațe, declara: „Nu e prima oară când pleacă departe de casă, dar de data aceasta îl avem pe cel mic și tare mi-e teamă să nu-l mai recunoască pe tati la întoarcere”, adăugând că ei de loc sunt din Craiova.Tot de departe este și bunica elevului Lazăr Zorilă, mai precis din Brăila. „Am 80 de ani și m-a chemat să-l conduc că cine știe dacă mă mai vede la întoarcere și a crescut la noi. Am venit cu gagica lui și cu tatăl ei, pentru că maică-sa nu a putut să plece de la serviciu, iar taică-su a murit acum vreo 20 de ani”, a mai adăugat bătrâna Vera.Pe timpul celor 40 de zile de marș, nava va parcurge aproximativ 4.600 mile marine în Marea Neagră și Marea Mediterană, pe parcursul cărora studenții și elevii vor căpăta noi deprinderi marinărești și profesionale.