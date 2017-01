„Botez” prin umilire şi violenţă

„Botez” prin umilire și violență

Week-end-ul acesta, un filmuleț cu elevii clasei a IX-a ai Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ agresați de colegii lor mai mari a răscolit din nou un subiect disputat aprig în mass-media: violența din instituțiile de învățământ, dar și nevoia, prost înțeleasă, a elevilor de a ieși în față pe post de pseudo-vedete. Nici nu s-au stins bine ecourile gravului incident petrecut la finele anului școlar 2006-2007, când un elev al aceleiași instituții a atacat cu un cuțit un coleg, moment la care conducerea Colegiului a insistat pe existența unei securități maxime, că, iată, scriem din nou despre violența extremă din școlile constănțene. Asta-i datina! Pare împrumutat cumva din ritu-alul marinăresc barbar de botezare a «bobocilor» care traversează Ecuatorul. De data aceasta subiectul îl constituie elevii proaspăt admiși în clasa a IX-a. Pe site-ul www.youtube.com a putut fi vizionat, până mai ieri, când a fost restricționat, un filmuleț în care cinci elevi ai „școlii europene” Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ din Constanța, înfășurați fedeleș cu o bandă adezivă, sunt „marcați“ cu marker și carioci ca fiind boboci ai acestei instituții de către colegii lor mai mari. În filmuleț n-am remarcat bătăi cu mănuși de box și alte agresiuni fizice, ci doar batjocura și un limbaj ce depășește bunul simț și de care nu se mai face caz demult. Între cursanții colegiului se mai vorbește că autorii incidentului sunt șmecherașii de clasa a X-a și a XI-a. Pe forumul «protv» sunt lansate chiar niște nume: „Macovei G., Balas R., Marco, Andi, Gio, Coco, Paul + «domnii» și «domnișoarele»“, ușor identificabile și pentru cadrele didactice ale instituției. Profesori care, conform filmulețului postat, i-au somat pe cei care au filmat cu telefonul respectivul incident să-l șteargă imediat. La mijloc sunt eternii șmeche-rași de bani gata, care se strădu-iesc din răsputeri să iasă în evi-dență cu orice chip, chiar și cu ris-cul de a fi apoi drastic sancționați. O joacă de copii sau înjosire și umilire? Între cele două alternative se poartă discuțiile pe marginea acestui subiect. Prof. Monica Cojocaru, consilier de imagine al CNPCB, a declarat pentru „Cuget Liber“ că s-a declanșat deja o anchetă în cadrul instituției, urmând ca astăzi, la ora 10,30, să fie date publicității măsurile luate. Din surse apropiate corpului profesoral al colegiului am aflat că directoarea prof. Ana Maria Ciobotaru ar fi fost deranjată de faptul că postul de televiziune care a difuzat filmulețul, prin folosirea blurului pe fețele victimelor, n-a lăsat loc observației că nu este vorba de un act de teroare și că respectivii chiar se distrau. Cristina Groze, președintele Consiliului Județean al Elevilor constănțeni, ne-a declarat că astfel de practici nu constituie o noutate și că în majoritatea liceelor se practică acest ritual intitulat sugestiv «Asta-i datina!». „Dacă în unele licee sunt doar amenințați elevii de clasa a IX-a, alții trec la acțiune și, ca urmare, sunt fie sancționați cu un avertisment, fie li se scade nota la purtare. Și fratele meu este în clasa a IX-a la Colegiul Național «Mihai Eminescu», dar aici nu s-au întâmplat asemenea incidente”. În schimb, noi am aflat că la această instituție fetele constituie subiectul unor adevărate «târguri» precum cel de pe muntele Găina. Consecința ruperii relației părinte-copil Scăpați de sub control de către părinții acaparați numai de grija financiară și de asigurarea unui confort material, puștanii teribili ai secolului 21 ajung vedete peste noapte, cu ajutorul maleficei invenții a telefoniei mobile: filmarea instantanee. Mai pe românește, și-o fac cu mâna lor, ajungând mai apoi să suporte consecințele teribilismului de-un minut sau două cât durează filmulețul. Probabil super-accesată în urma nonreclamei de care s-a bucurat, și în cazul «peliculei» de pe www.youtube.com - care a fost retrasă instantaneu ieri -, vom asista la sancțiuni drastice. Mai grav este că, petrecute chiar în curtea interioară a Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu“, evenimentele lasă loc multor întrebări cărora așteptăm să le găsim răspuns astăzi, cu ocazia conferinței de presă iscate de acest nou scandal din învățământul constănțean. Prof. Marian Sârbu, inspector școlar general, ne-a declarat că nu a văzut imaginile respective, dar a aflat că ar fi vorba despre un obicei intitulat «botez». „Nu sunt de acord cu umilirea la care au fost supuși elevii clasei a IX-a, dacă într-adevăr despre acest lucru este vorba și nu despre o joacă acceptată de toți. 