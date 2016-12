BOR a donat aparatură de 60.000 euro pentru trei spitale din Capitală

Spitalele „Grigore Alexandrescu”, „Marie Curie” și „Elias” din Capitală au primit aparate medicale noi în valoarea de 60.000 de euro de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Banii au fost strânși din donații și sponsorizări. Printre aparate se numără și un înlocuitor de plămâni, singurul de aceste tip din Europa de Est.Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un grup de voluntari și binefăcători de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, coordonați de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, Eclesiarhul paraclisului, a donat pe, 20 august 2015, aparatură medicală spitalelor „Grigore Alexandrescu”, „Marie Curie”, „Elias” din București, informează stei-ul basilica.ro.Spitalul Universitar de Urgență „Elias” și Spitalul clinic de urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu” au primit câte un aparat pentru măsurarea transcutanată a bilirubinei de tip JM105, de ultimă generație, în valoare de 15.748 lei fiecare.„Spitalul clinic de urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” deține, grație inițiativei oamenilor cu suflet mare, un aparat Consola ILA activve, sistem complet funcțional cu trolley, înlocuitor de plămâni, singurul de acest tip din Europa de Est. De asemenea, copilașii născuți cu malformații ale tubului digestiv, internați la „Marie Curie”, au primit scutece și lapte praf”, precizează site-ul Patriarhiei.Totodată, Liviu Stoica, internat la Spitalul clinic de psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, diagnosticat cu meningiom frontal stâng operat, a primit, sub formă de donație, un sistem plasă de titan, în valoare de 3.500 euro, pentru realizarea operației de reconstrucție a voletului frontal.„Este nevoie de astfel de acțiuni și noi le facem cât de des putem, cu ajutorul credincioșilor și al sponsorilor. Până în prezent, s-au făcut donații în valoare de aproximativ 60.000 de euro. Aparatura medicală oferită este de un real folos și reprezintă o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Am văzut în spitalele unde am mers multe familii plângând pentru copiii lor care intrau sau ieșeau din operații. Ne sensibilizează suferința oamenilor, mai ales a copiilor lipsiți de apărare și a mamelor disperate, care ar da orice să-și vadă pruncii salvați”, a declarat părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, Eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.