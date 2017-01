BOOKFEST 2010

Luni, 07 Iunie 2010

La Complexul Expozițional Romexpo din București se va desfășura între 9 și 13 iunie, cea de-a cincea ediție a Târgului Bookfest, organizat de Asociația Editorilor din România (AER), sub egida Federației Editorilor din România. Fostul președinte Ion Iliescu se numără printre autorii ale căror cărți vor fi lansate la ediția de anul acesta a târgului de carte Bookfest din Capitală, alături de consacrații în domeniu Herta Müller, Gabriel Liiceanu și Vladimir Nabokov. Iliescu va fi pe agenda evenimentului joi, 10 iunie, în cea de-a doua zi a târgului, cu volumul „După 20 de ani. 1989 - an de cotitură în istoria națională și în viața internațională”. Pe toată durata târgului, vizitatorii vor putea semna apelul „Liniște, vorbesc cărțile”, în cadrul unei campanii de semnături pentru supraviețuirea cărții și lecturii. Zilnic, între orele 10.00 și 18.00 vizitatorii vor putea trece pe la Clubul șoriceilor de bibliotecă (Pavilionul 17), un spațiu de lectură, joc și creativitate, cu un bogat program de evenimente pentru copii. În plus, vizitatorii Bookfest vor putea dona cărți care vor fi distribuite unor comunități românești din Serbia și Bulgaria și unor centre de plasament din județul Ilfov, în cadrul programului „Coșul Salonului”.