Boboteaza la Constanţa: lupte corp la corp pentru o sticlă de aghiazmă sau un… dop

"Donului" ??

Cititorul e NONI, titlul e circ, una la mana. Sa te ierte Donul, tau, la care te rogi tu, ca Dumnezeul la care ma rog eu, nu e intruchipat de farisei, popi si alti asemenea care asteapta sa bag mereu mana in buzunar. Biserica este ca la Inchizitie, cere, daca ii dai e bine, daca nu ai pe dracul in tine, daca nu esti cu ei cum a fost parintele Picu si Stefan de la Topraisar, te barfesc la slujbe cum s-a intamplat dealtfel si apoi daca esti politician, esti bucuros ca te recomanda popii, ca pe langa trimisi speciali pe pamant ei sunt si agenti de vanzari, agenti de turism, fac publicitate, etc, etc... deci sunt multifunctionali. Inteleg cetatene ca si Catedrala Neamului e un lucru bun pentru tine desi o sa fie a neamului cum tot a neamului este si Casa Poporului... Sa inteleg ca te numeri printre cei care stateau cu mana intinsa dupa dopuri ? Pai daca e asa, Donezeu sa te ierte ! (am scris ca tine, ca sa recunosti cuvantul, daca nu te-ai prins !! ), ca parca una din porunci era : Sa nu te inchini la chip cioplit !!

Răspuns la: Botezul Donului

Adăugat de : gheorghe, 7 ianuarie 2014

Ziaristi barbari! Amanuntele trebuie centrate pe istoricul acestei aniversari, pentru cei ignoranti si care pacatuiesc prin...