Bobiţă şi Celentano aduc Las Fierbinţiul pe litoral: „Trebuie ca minorii să fie lăsaţi acasă!“

Interviu Mihai Bobonete

Bobiță și Celentano aduc Las Fierbințiul pe litoral: „Trebuie ca minorii să fie lăsați acasă!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vara aceasta, patru dintre protagoniștii îndrăgitului serial „Las Fierbinți”, difuzat de Pro Tv, au umplut grădinile de vară ale litoralului, într-un show de stand up interzis minorilor.Înaintea show-ului de la restaurantul „Harlequin” din Mamaia, am avut câteva minute la dispoziție să stăm de vorbă cu Mihai Bobonete (alias Bobiță).- Ești de acord că stand up-ul fără vulgaritate nu prinde la public?- Da. Și asta înseamnă că trebuie ca minorii să fie lăsați acasă. Mai sunt unii părinți care zic „Da’ are 12 ani, lăsați-l în sală, că știe de toate!”. Copilul ar vrea să vadă, pentru că ne vede în serialul „Las Fierbinți” și crede că ce facem noi acolo facem și pe scenă. „Hai să-l luăm și pe ăla micu, că sigur Celentano face pe bețivul”! Și când începe Celentano să vorbească de p(…) m(…) c(…), iau copilu pe sus, îl trec peste mese, îl aruncă în mașină. Ceea ce este total greșit! Dacă s-ar uita părinții pe net la stand up comedy înainte să vină la spectacol, ar fi mai simplu. Copiii se uită deja și știu cu ce se mănâncă, inclusiv pe „Comedy Central”.- Trebuie să privim acest gen de spectacole ca pe o normalitate care ne trimite către un alt gen de distracție?- De vreo 10 ani, da.- Păi, nu chiar, că la începuturi nu a fost așa. Doru Octavian Dumitru umplea grădinile de vară fără să fie vulgar și era un pionier al stand-up-ului.- Dacă e să vorbim de pionieri, Amza Pellea și cu Toma Caragiu au fost primii care au făcut stand-up. Doru Octavian Dumitru a fost și el plecat vreo cinci ani prin America, s-a întors și, la fel ca și noi, s-a apucat la un moment dat.- Și cum s-a ajuns la acest consum de pornografie… verbală?- Să nu exagerăm, că noi nu facem nimic pornografic, doar mai scăpăm câte un cuvânt vulgar sau mai vorbim de câte o temă care este mai tabu în viața noastră de zi cu zi. Nu e predilect și când facem glumele nu ne gândim să punem patru virgule și să mai scăpăm și niște cuvinte normale. Ele sunt glume la bază, care unora li se par vulgare, altora mai puțin și așa mai departe.- V-ați adaptat glumele și la viața politică, gen cazul Voi-culescu?- Nu, momentul Voiculescu își face istoria pe Facebook. În general, nu ne interesează politica și nu știu să existe comedianți care au glume cu tentă politică. Îi disprețuim prea tare ca să-i băgăm în seamă.- În ciuda tuturor zvonurilor legate de Pro Tv, vom avea un nou sezon „Las Fierbinți”?- După cum o dovedesc rating-urile care sunt publice, Pro TV-ul nu este în nicio cădere. Noi am filmat integral sezonul 6, în primăvară, și va apărea în toamnă. Sigur o să fie într-o joi.