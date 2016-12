Bob Dylan nu vorbeşte cu cei care i-au acordat Premiul Nobel

Bob Dylan nu vorbește cu cei care i-au acordat Premiul Nobel

Ştire online publicată Luni, 17 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Academia Suedeză nu mai încearcă să-l contacteze pe Bob Dylan, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, după mai multe încercări nereușite, a declarat secretara permanentă al instituției, Sara Danius.„Momentan nu facem nimic. Am sunat și am trimis e-mail-uri celui mai apropiat colaborator al său și am primit răspunsuri foarte amabile. Deocamdată este de ajuns”, a declarat Sara Danius pentru postul public de radio SR, transmite Agerpres.După anunțul de joia trecută al Academiei Suedeze, Bob Dylan nu a reacționat în niciun fel la vestea că este laureatul din acest an al Premiului Nobel pentru Literatură. „Nu-mi fac deloc griji, am sentimentul că se va manifesta", a precizat secretara Academeii Suedeze.Căștigătorii premiilor Nobel sunt invitați în fiecare an, pe 10 decembrie, la Stockholm, la ceremonia în care le sunt înmânate distincțiile și fiecare ține un discurs. „Dacă nu va dori să vină, nu va veni. Va fi o sărbătoare mare oricum, iar distincția îi aparține", a mai spus Sara Danius.