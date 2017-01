Blugii - uniformă la modă

Conform Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, toate școlile și liceele sunt obligate să aleagă un semn distinctiv pentru elevii instituțiilor. Prin semn distinctiv se înțelege fie un ecuson, o ținută specială tip uniformă sau cravată cu însemne. Elevii au prioritate în a-și alege „distincția“, motiv pentru care, în școli, vom vedea mai multe ecusoane și mai puține ținute tip „uniformă“. Potrivit legii, până în luna mai a acestui an, la nivelul fiecărei unități de învățământ, Consiliul Reprezentativ al Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților și cel Profesoral, împreună cu directorii unității de învățământ, aveau obligația să discute și să stabilească, de comun acord, semnele distinctive. Însă, în momentul actual, există instituții de învățământ care nu și-au ales însemnele. Ecusonul personalizat, preferat de cele mai multe școli Sunt puține unitățile de învățământ care se individualizează printr-o uniformă specifică. Din cauza reticenței tinerilor față de ținutele unice, conducerea instituțiilor de învățământ, împreună cu părinții, au optat pentru insigne ca semn distinctiv de identificare. „Am ales ecusonul pentru că elevii sunt reticenți la gândul că vor veni toți îmbrăcați la fel“, ne-a declarat directorul Liceului eoretic „Decebal”, prof. Cornelia Șerban. Și liceenii de la „George Călinescu” au optat, de asemenea, pentru insigne. „În aceste zile, vor primi toate clasele ecusoane personalizate, cu fotografia, numele și clasa din care face parte fiecare elev”, ne-a declarat directorul adjunct al Liceului Teoretic „G. Călinescu”, prof. Alina Codreanu. Cămașă albă și blugi, cele mai moderne și practice uniforme Cei mai mulți elevi de generală și liceu consideră uniforma un lucru care le îngrădește libertatea și îi trimite cu gândul la vremurile conservatoare. Astăzi, adolescentele sunt adeptele unor coafuri excentrice și sofisticate, bluzițe subțiri și decoltate, ca să nu mai amintim de jeanșii decupați cu vedere la buric. Băieții poartă doar la ocazii speciale cămășile albe și pantalonii negri și drepți din stofă, fiindu-le mult mai comod să îmbrace blugii care par tociți sau foarte largi. Formați într-o societate democratică ce evoluează rapid și copiază modele occidentale, elevilor noștri le este greu să renunțe la hainele moderne în favoarea uniformelor. Însă, unde-i lege nu-i tocmeală, iar unitățile de învățământ care vor, într-adevăr, să adopte o ținută, aleg cămășile albe sau bleu și blugii, practici și moderni, în același timp. „Nu avem ecusoane, însă am optat pentru o vestimentație compusă din cămașă și bluză albe, cu cravată în culorile școlii“, ne-a precizat directorul Școlii nr. 23, prof. Maria Almași. La Liceul cu program sportiv a fost aleasă o ținută alcătuită din blugi și tricouri sau bluze roșii pentru fete, iar pentru băieți, din blugi și tricouri sau bluze albastre. Există și unități de învățământ care au ales mai multe modalități de individualizare. Unul dintre ele este Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde, potrivit directorului adjunct prof. Gheorghe Morar, elevii au ecusoanele de anul trecut, la ele adăugându-se, din zilele următoare, alte ținute. Ce spun părinții Deși elevii au prioritate în ceea ce privește alegerea modalității de distincție, deoarece ei le vor purta, contează mult și părerea părinților, aceștia fiind sponsorii acțiunii „uniforma“ și a altor cerințe impuse de minister sau profesori. „Sunt de acord cu așa-zisele uniforme, dar de ce nu dă ministerul bani pentru achiziționarea lor, dacă tot cei de acolo au venit cu ideea?”, ne-a declarat Irina C., mămica unui elev de clasa a VII-a, din Constanța. Mulți părinți sunt de acord cu introducerea uniformelor, considerând că, în acest fel, copiii lor vor uita de parada modei și vor fi mai atenți la carte. În același timp, părinții care nu dispun de multe fonduri materiale agreează ideea ținutei unice și obligatorii, spunând că nu vor mai fi nevoiți să scoată des din buzunar bani pentru bluze noi și pantaloni de firmă „cum are colega nu-știu-care“. Adio, șorțuleț pepit și bentițe albe Introducerea noilor semne distinctive aduce noutăți și pentru cei mai mici dintre școlari, copiii din ciclul primar. Dacă instituția nu optează pentru ecusoane și pentru păstrarea uniformei tradiționale la clasele mici, elevii din clasele I-IV vor avea aceleași uniforme ca și colegii lor din gimnaziu. Deși cele mai multe școli au introdus ținuta distinctivă atât la clasele V-VIII, cât și pentru clasele primare, sunt și câteva unități de învățământ care au păstrat, la clasele mici, tradiționala uniformă pepită cu sarafan albastru. 