Bleonţ: „În Franţa, lipeşti afişe, montezi decoruri, şi de abia după aceea îţi joci rolul”

Experiența Festivalului de teatru de la Avignon

Bleonț: „În Franța, lipești afișe, montezi decoruri, și de abia după aceea îți joci rolul”

Pe actorul Claudiu Bleonț l-am prins ieri dimineață la telefon, jubilând că aude un ziarist din Constanța. „Pentru simplul fapt că anul 2007 l-am încheiat la Constanța, cu un spectacol la Casa de Cultură, și încep 2008 tot la voi, primul meu spectacol din acest an fiind programat tot la malul mării, pe 26 ianuarie”, a explicat actorul. Nu întâmplător mi-a vorbit despre experiența Avignon. Pură coincidență sau nu, „Himnus”, de Gyorgy Schwaida, în premieră la Constanța, pe 26 ianuarie, a Casei de Cultură Arad și a Teatrului „Fani Tardini” din Galați, este o altă creație a regizorului Radu Dinulescu, cel care a prezentat, în luna decembrie, în colaborare cu Teatrul de Stat Constanța, spectacolul „Mansardă cu vedere spre moarte“; contractat, la fel ca și cazul piesei teatrului din Galați, pentru Festivalul de teatrul de la Avignon. „Himnus”, de Gyorgy Schwaida, este deja vedetă, câștigând, în 2007, „Coup de Coeur de la presse”, la Avignon. Ca și în cazul piesei montate la Constanța, „Himnus“ a avut, inițial, premiera în limba franceză. Din distribuția spectacolului fac parte Victoria Cociaș, Claudiu Bleonț, Liliana Lupan, Aurel Bâtcă, Gabi Velicu, Cristian Gheorghe și Vasile Danilă. „Premiul de la Avignon este unul aparte, în sensul că am primit pentru vara 2008 dreptul de a juca 25 de reprezentații într-o sală specială, scutită de chirie, ceea ce înseamnă un câștig de aproximativ 9.000 de euro”, a povestit Bleonț. „Și, astfel, ne vom întâlni la Avignon cu echipa de la Constanța. Dar vreau să spun că festivalul de la Avignon este o șansă și o experiență unică pentru un actor. În primul rând, acolo nu ai echipă tehnică care să te ajute. Actorii lipesc afișe, își fac promovare pe străzi, montează decorurile. Și de abia după aceea îți joci rolul propriu - zis”. Claudiu Bleonț crede în creațiile lui Radu Dinulescu și de aceea mizează și pe reușita constănțenilor la acest festival. Despre impactul acasă al unei piese concepute pentru a fi jucată în limba franceză, Claudiu Bleonț consideră că, odată tradus, textul nu își pierde esența, farmecul, mesajul. Actorul ne-a mai declarat faptul că, în cursul acestui an, va reveni la Constanța cu spectacolul „Caii la fereastră”, prezentat în anul 2007 în aceeași locație, pe scena Casei de Cultură. „Este o piesă cerută nu numai la Constanța, și mai ales de publicul tânăr, cu atât mai mult cu cât autorul textului, Matei Vișniec, a intrat în manualele școlare”, a adăugat Bleonț. Casting al regizorului Dan Stoica Ieri, la Teatrul de Stat Constanța, regizorul Dan Stoica a susținut un casting pentru următorul spectacol al instituției locale, „Luna de miere”, de Gabriel Barylli. Piesa se joacă în premieră la Constanța și va cuprinde, în distribuție, doar trei actori, numai femei. Week-end comic Primele spectacole la sală ale Teatrului de Stat Constanța sunt programate în acest weekend, pe 12 ianuarie și 13 ianuarie, de la ora 18.30. Astfel, sâmbătă, se va prezenta comedia polițistă „8 femei“, de Robert Thomas, iar duminică, piesa „Scaiul”, de Georges Feydeau.