Bisericuţele de cretă de la Murfatlar aşteaptă bani europeni

Bisericuțele de cretă de la Murfatlar așteaptă bani europeni

Expoziția temporară cu tema „O istorie în cretă. Complexul rupestru de la Murfatlar - Basarabi”, ocazionată de sărbătorirea a 50 de ani de la descoperirea acestui monument arheologic unic în Europa, este deschisă la Muzeul Național de Istorie a României. În cadrul acesteia, publicul are ocazia să cunoască o serie de mărturii arheologice descoperite la Murfatlar, majoritatea expuse pentru prima dată, însoțite de o propunere modernă de reconstituire a celei mai bine păstrate porțiuni a acestui monument, cât și de numeroase imagini de arhivă legate de cercetarea și conservarea sa, ne-a declarat Adela Stan, Departamentul Relații cu Publicul, din cadrul Muzeului Național de Istorie a României. Această expoziție - cu caracter aniversar și documentar deopotrivă - propune o abordare nouă cu privire la fenomenul istoric al creștinării spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră, fiind elaborată din perspectiva prezentării și readucerii în actualitate a acestui monument important. Astfel, este prezentat publicului larg și specialiștilor un inedit material documentar, constituit din fotografii și planuri de arhivă, din timpul săpăturilor arheologice din anii ‘50 - ‘60, dar și din înregistrări recente, din anii 2004 - 2007 (fotografii, relevee etc.). Piesele arheologice, descoperite cu ocazia cercetărilor efectuate la mijlocul secolului trecut în ansamblul rupestru de la Murfatlar - Basarabi, sunt expuse într-o ipostază funcțională, fiind integrate parcursului expozițional ca mărturii nescrise legate de istoria acestui vestigiu. Principalele secțiuni urmăresc ilustrarea unei tematici ample dedicate istoricului cercetărilor, carierelor de cretă din imediata apropiere a bisericuțelor, locuirii din cadrul complexului rupestru, elementelor de ordin funerar, spațiului religios (cea mai importantă secțiune a expoziției, ce cuprinde și o reconstituire în mărime naturală a bisericuței B1, cea mai bine păstrată și care a suferit cele mai puține intervenții moderne) și - nu în ultimul rând - problemelor de restaurare și conservare a complexului rupestru de la Murfatlar - Basarabi. Expoziția este organizată în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, având drept parteneri Institutul Național al Monumentelor Istorice, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Columbia University in New York City și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare de Optoelectronică. Expoziția ajunge și la Constanța Dr. Constantin Chera, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, ne-a declarat că această expoziție va fi expusă, în lunile următoare, și la Constanța. Potrivit acestuia, expoziția este „o pledoarie pentru salvarea a ceea ce mai poate fi salvat la complexul rupestru în momentul de față. Banii pentru reabilitare vin greu, până acum s-a reușit doar refacerea învelitorilor de protecție, cu fonduri de la Ministerul Culturii. Expertizele sunt numeroase, nu numai specialiști americani, ci și francezi ne-au oferit soluții. Însă sumele necesare pentru reabilitare vor fi rezultatul aplicării unor proiecte europene, este singura șansă“.