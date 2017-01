Biserica Sfântul Mina, de la minunile construirii, la scandalurile cu Arhiepiscopia Tomisului

Se împlinesc 20 de ani de când Înalt Prea Sfințitul Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, a pus piatra de temelie a unuia dintre cele mai pitorești lăcașe de cult dobrogene - Biserica Sfântul Mina, eveniment pe care credincioșii îl vor marca joi, 31 iulie, de la ora 18, împreună cu Părintele Nicolae Picu.Aniversarea va avea loc în aer liber, pe pajiștea dintre biserica Sfântul Mina și Centrul Arca. Seara va debuta cu o slujbă de mulțumire pentru ajutorul dat de Dumnezeu prin Sfântul Mina în tot acest timp. Vor fi evocați cei care au contribuit la începerea lucrărilor, dar vor fi pomeniți cei care au plecat la Domnul, dintre ctitori. Credincioșii sunt invitați apoi să depene amintiri din toată această perioadă care face deja parte din istoria spiritualității constănțene.Seara se va încheia cu o proiecție de fotografii și filme despre construcția bisericii și a Centrului.„M-am îndoit că ai să reușești“În anul 1994, când părintele împreună cu soția sa, Mariana, s-au prezentat la biroul Urbanism din cadrul Primăriei Constanța pentru a solicita un loc pentru construirea bisericii, șeful comisiei, un musulman, l-a gonit spunând că nu e un loc bun și astfel a ajuns să fie ales actualul amplasament. Tocmai de aceea părintele le spune credincioșilor că Sfântul Mina și-a ales locul cu ajutorul unui frate musulman. Fiind o zonă izolată, departe de orice punct de alimentare la curent electric, părintele Picu se tot gândea cu temere cât de mult ar putea să-l coste această branșare. În timpul șantierului, însă, tot săpând, muncitorii au dat de un cablu care nici nu apărea în planurile de situații ale IRED (n.r. - societatea cate furniza curent electric la acea vreme).Biserica a fost terminată în doar trei ani, în chip minunat, în ciuda faptului că pe timpul lucrărilor, de la efortul supraomenesc pe care l-a făcut, Părintele Nicolae Picu a suferit un accident vascular cerebral și a fost operat în Italia. Și despre acea perioadă se leagă o minune. Părintele Picu le-a povestit credincioșilor că pe când se afla pe patul de spital, după operația pe creier, i s-a arătat în vis Sfântul Mina exact ca-n icoană, pe cal, și i-a dat porunca „Fii tu însuți!”.La prima slujbă de după terminarea bisericii a participat și părintele Arsenie Papacioc, care i-a spus părintelui Nicolae Picu: „M-am îndoit că ai să reușești, dar acum mă bucur foarte mult să fiu alături de tine!”.„Nu recunoaștem caterisirea!“Dincolo de caterisirea, în urmă cu un an, a părintelui Nicolae Picu, este bine cunoscut conflictul juridic dintre Așezământul Sf. Mina și Arhiepiscopia Tomisului, motiv pentru care nu surprinde pe nimeni faptul că la sărbătoarea de joi, 31 iulie, nu va participa niciun reprezentant. Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei, părintele Picu își atribuie o calitate pe care nu o mai deține.Pe de altă parte, în numele celor peste 1.000 de credincioși ai acestei parohii, cunoscutul artist constănțean Harry Tavitian a declarat pentru „Cuget Liber”: „Nu recunoaștem caterisirea părintelui Picu, pentru că judecata nu s-a făcut după canoanele bisericii. Părintele nostru nu s-a dat peste cap cu mașina, având alcoolemie 2,5%, nu s-a însurat de mai multe ori, cum se întâmplă cu alți preoți, nu a vândut etnobotanice, nu a preacurvit (nu și-a înșelat soția - n.r.), ci și-a văzut de lucrarea preoțească, cu tot harul și toată dragostea pentru credincioși. Ce a sădit părintele în sufletele credincioșilor se vede în statornicia noastră”, a conchis artistul.Părintele Nicolae Picu afirma că la clădirea acestui așezământ a ținut mult la calitate, și nu a făcut-o ca pentru oameni, ci ca pentru Dumne-zeu. „Joi, 31 iulie, vrem să fie o seară în care să ne amintim de dragostea și jertfelnicia celor care au contribuit la această lucrare. Au fost mulți cei care ne-au ajutat, dar tot ce s-a ridicat s-a zidit mai ales pe bănuțul văduvei, cel care are cea mai mare valoare în fața lui Dumnezeu”, a declarat părintele Picu.