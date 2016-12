Biserica se implică în prevenirea violenţei

Biserica se implică în prevenirea violenței

Arhiepiscopia Tomisului, prin Departamentul Social-Misionar, și Inspectoratul Școlar Județean desfășoară, în perioada 19 - 25 noiembrie, cea de-a VI-a ediție a proiectului „Zilele prevenirii violenței în familie”. Acțiunea este circumscrisă Zilei Internaționale a Prevenirii Violenței în Familie (25 noiembrie) și are drept scop promovarea programelor de prevenire a violenței domestice. În acest scop, s-au amenajat puncte de informare și s-a pornit în „Caravana prevenirii violenței în familie” în localitățile Corbu - Săcele - Istria. Tot în cadrul aceleiași campanii, are loc concursul „Stop violenței!”, care se desfășoară la Biblioteca Județeană „I. N. Roman” din Constanța. Concursul se va desfășura pe trei secțiuni: prevenirea violenței în familie, în școală și în comunitate.În proiect, sunt implicate 50 de unități de învățământ, 70 profesori, directori educativi, psihologi, 350 de elevi și cinci ONG-uri din județ.