Biserica a ales reforma lui Daniel

Colegiul Electoral Bisericesc a votat, aseară, cel de-al șaselea Patriarh. ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitorul Patriarhului României este noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Înalt Prea Sfinția Sa Daniel a fost ales în al doilea tur, după ce Mitropolitul Ioan a ieșit din cursa pentru Patriarhie. În primul tur, ÎPS Daniel a primit 80 de voturi, ÎPS Bartolomeu Anania - 62 de voturi, iar PS Ioan Selejan - 18 voturi. Un vot a fost anulat. ÎPS Daniel este reprezentant al curentului modernist-ecumenist, fiind susținut de eparhiile conduse de Laurențiu Streza, ajuns mitropolit cu ajutorul lui Daniel. În plus, a fost sprijinit și eparhiile conduse de Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, și de peste Ocean, din America și Canada. Cei trei candidați anunțați ieri la funcția de Patriarh au fost Mitropolitul Daniel, Mitropolitul Bartolomeu și Mitropolitul Ioan al Covasnei și Harghitei. ÎPS Teofan s-a retras din cursa pentru Scaunul Patriarhal. ÎPS Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, și până la intrarea în viața monahală a purtat numele de Dan-Ilie Ciobotea. A urmat, între 1970-1974, cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde a obținut Diploma de licență în teologie (Noul Testament). În perioada 1974-1976, a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, Secția Sistematică, sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae. Și-a continuat studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg (Franța) și doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania). În 15 iunie 1979, și-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, apoi la Institutul Teologic Universitar din București, unde a obținut calificativul maxim. ÎPS Daniel este considerat un călugăr de carieră, deoarece a intrat în monahism la o vârstă înaintată, la 36 de ani; în martie 1990, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul”. După trei luni, în iunie 1990, a fost ales Mitropolit al Moldovei si Bucovinei. Alegerea unui prelat care nu împlinise încă 40 de ani a fost receptată de mulți credincioși ca un prim semnal de reformă în interiorul Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei s-a evidențiat ca administrator și ca ecumenist. Principala putere financiară a Mitropoliei Moldovei constă în numeroasele proprietăți imobiliare pe care le deține. Astfel, instituția are peste 4.500 de hectare de teren agricol, care inițial au fost arendate, pentru ca, mai târziu să fie administrate de o firma proprie, „Terra Crucis“. De asemenea, Mitropolia Moldovei și Bucovinei mai deține o editură, o tipografie, un post de radio și unul de televiziune (Radio Trinitas și Trinitas TV). Însă, ÎPS Daniel nu a fost ocolit, de-a lungul timpului, de acuzații privind implicarea în politică. "Îi sunt recunoscător Sfântului Sinod și Colegului electoral pentru încrederea acordată și vă asigur că voi continua să servesc Biserica Ortodoxă așa cum a făcut fostul Patriarh Teoctist. Îi rog pe toți cei care iubesc Biserica și țara să ajute Biserica Ortodoxă, pentru că patriarhul nu poate lucra singur, ci împreună cu Sinodul, clericii, dar și cu societatea românească. Doresc (ca BOR - n.r.) să fie mai binecunoscută, în multiplele ei lucruri, și să fie mai mult ajutată, inclusiv de societatea civilă" - a declarat Daniel, imediat după alegere. Îi rog pe toți cei care iubesc Biserica și țara să ajute Biserica Ortodoxă, pentru că patriarhul nu poate lucra singur, ci împreună cu Sinodul, clericii, dar și cu societatea românească. Doresc (ca BOR - n.r.) să fie mai binecunoscută, în multiplele ei lucruri, și să fie mai mult ajutată, inclusiv de societatea civilă" - a declarat Daniel, imediat după alegere.