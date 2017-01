Bine că avem agenţie, da’ n-avem metodologie

Bine că avem agenție, da’ n-avem metodologie

Miercuri, 03 Martie 2010.

Agenția de credite pentru studenți, înființată în februarie 2009, nu a acordat nici măcar un împrumut într-un an de zile, deoarece nu are fonduri și autoritățile nu au pus la punct metodologia de acordare a creditelor. Peste 200 de studenți au făcut cereri la Ministerul Educației pentru a lua bani, însă autoritățile le-au spus că nu sunt fonduri pentru credite. În plus, reprezentanții Ministerului Educației spun că nu pot da drumul la credite pentru că nu a fost pusă la punct metodologia de acordare a acestora. Potrivit Ordonanței de înființare a Agenției, aprobată de Guvern în februarie 2009, studenții la facultate sau la master care urmează cursurile la zi în universitățile de stat sau în cele particulare acreditate pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru acoperirea taxelor de studiu sau pentru alte cheltuieli legate de desfășurarea studiilor.