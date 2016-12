Biletele la Gala Vieneză, mai ieftine cu 50 la sută

Ştire online publicată Miercuri, 17 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 19 decembrie, de la ora 19, Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța găzduiește Gala Vieneza, un spectacol de înaltă ținută artistică, așteptat de publicul doritor de muzică bună și balet. Tolba cu cadouri a directorului Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, este la fel de generoasă ca și până acum, astfel că biletele la spectacol se reduc cu 50 la sută, putând fi cumpărate cu 35, respectiv 50 lei. Reuniți sub numele „Spirit of Vienna Ensemble”, muzicieni de primă mărime din Viena aduc în România un program extraordinar de gală. Maeștrii instrumentiști, conduși de austriacul Martin Tuksa, prim concert maestru și solist al Orquestra Sinfônica Municipal de Săo Paulo, un artist carismatic si exotic, sunt secondați de balerini de la Volksoper și de doi renumiți soliști de operă: soprana Judith Halasz si baritonul Andreas Jankowitsch. Ei vor interpreta arii și duete celebre, într-un program creat special pentru publicul român, avid de muzica lui Mozart, Haydn si, desigur, Johann Strauss. Soprana Judith Halasz este o mai veche cunoștință a românilor, ea cântând pe scena Sălii Palatului și acum doi ani, împreună cu Johann Stauss Ensemble. O răsfățată a publicului din întreaga lume – a concertat în Canada, Japonia, Germania, Finlanda - Halasz a făcut parte, în perioada 2001-2003, din ansamblul Operei de Stat din Viena, interpretând magistral roluri din opere și operete care i-au fost încredințate. Andreas Jankowitsch, partenerul său de gală, și-a început cariera încă din copilărie, fiind, pentru o bună perioadă de timp, solist al Vienna Boys Choir. Între timp vocea sa a dat viață unor personaje celebre din opere de Mozart, Beethoven, Ravel, Strauss, Puccini, purtându-l pe artist pe toate scenele lumii. Erika Kovacova si Vladimir Snizek, balerini foarte apreciați, proveniți din fosta Cehoslovacie, o vor acompania pe italianca Raffaela Pegani, una dintre cele mai titrate balerine din Viena. Rafaella a fost una dintre puținele candidate admise cu bursă la prestigioasa școală de balet condusă de Marinel Ștefănescu și Liliana Cosi în Italia. Pegani a efectuat numeroase turnee împreună cu Vienna Volksoper și este invitată de onoare în show-uri ale Televiziunii de Stat din Austria, găsindu-și timp să predea arta dansului la Performing Arts Studio în Vienna. Producătorii evenimentului sunt Asociația Culturală „Dracula” și Asociația Culturală „Teocta”, două nuclee culturale autohtone, care promovează si expun publicului autohton spectacole și artiști de înaltă ținută. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Artă contra droguri”, inițiat de Europe Against Drugs (EURAD), în colaborare cu Centrul Internațional Antidrog România (CIADO) România, președintele sucursalei Constanța a CIADO fiind Gheroghe Ungureanu.