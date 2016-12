Bilete suplimentate pentru spectacolul "Lord Of The Dance" de la Constanţa

Bilete suplimentate pentru spectacolul "Lord Of The Dance" de la Constanța

Organizatorii spectacolului „Lord Of The Dance” de la Con-stanța, ce va avea loc luni, 5 oc-tombrie, de la ora 19, le-au pregătit o surpriză celor care își doresc să vadă live celebrul show.La cererea acestora, au fost suplimentate biletele la categoria a 3-a (150 lei) și la categoria a 4-a (100 lei)!Peste două zile, constănțenii vor viziona cea mai nouă versiune a show-ului „Lord Of The Dance”! Acesta se numește „Dangerous Games” și va fi pre-zentat la Sala Sporturilor.21 de scene de dans, efecte speciale, jocuri de lumini, efecte pirotehnice spectaculoase, costume noi, muzică dramatică și zeci de personaje ce vor dansa cu o acuratețe maximă, călătorindîntr-un univers de poveste, plin de pasiune, dragoste și pericol!Muzica compusă de Gerard Fahy, participarea membrei Girls Aloud - Nadine Coyle, proiecții holografice 3D - toate acestea sunt surprize pregătite pentru publicul din Constanța și nu numai.