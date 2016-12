Bilete cu preţ redus la cel mai aşteptat spectacol de la Casa de Cultură

Bilete cu preț redus la cel mai așteptat spectacol de la Casa de Cultură

Vineri, 24 aprilie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța se vor afla cei mai apreciați campioni ai dansurilor irlandeze.Intitulat „Rhythm Of The Dance”, show-ul este dovada că talentul adăugat profesionalismului, valorii și tehnicii generează un spectacol pe care oricine trebuie să-l vadă măcar o dată în viață! Încă de la înființare, în 1999, protagoniștii în frunte cu Mark C. Tynan, coregraful care a creat spectacole pentru celebrul Michael Flatley, au strâns în jurul lor milioane de fani și au susținut turnee pe tot mapamondul - Suedia, Belgia, Italia, Germania, Luxemburg, Austria, Turcia, India, Thailanda, Abu Dabal, Australia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Franța, Elveția, Iugoslavia, Portugalia, Taiwan, Malayesia, SUA, Egipt, Polonia, Rusia, Ucraina, Lithuania, Grecia, China, Singapore, Dubai, Argentina, Siberia și altele.Conducerea Casei de Cultură a decis să ofere posibilitatea constănțenilor de a nu rata acest spectacol unic și de aceea cei interesați pot procura bilete cu valoarea de 250 lei, la prețul de 150 lei. Dar atenție, sunt doar 50 de locuri!