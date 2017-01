Biblioteca „Pontus Euxinus” invită la lectură

Sub îndemnul „Biblioteca Pontus Euxinus - un univers într-o încăpere”, conducerea bibliotecii din Năvodari îi invită pe iubitorii de lectură să-și petreacă mai mult timp printre rafturile cu cărți. Iată care sunt coordonatele pe care cei care reprezintă biblioteca din localitate le-au stabilit pentru iubitorii de lectură: - Vrei să intri în lumea fascinanta a basmelor? Dacă ești copil, vino în fiecare joi de la orele 17, la „Ora poveștilor”. Vei asculta povești minunate și vei călători cu gândul prin țara lui Făt-Frumos, vei trage piticii de barbă și vei dansa cu Cenușăreasa. Ascultatul, joaca cu alți copii năzdrăvani și intrarea sunt gratuite! - Vrei să te joci cu frumosul? Tot copil trebuie să fii! Biblioteca găzduiește „Atelierul de artă”. Aici poți picta pe hârtie, pe sticlă, pe lut, poți modela, sculpta, poți face mărțișoare și felicitări de tot felul. - Vrei să citești? Rămâne mereu serviciul tradițional de bibliotecă, acela de a împrumuta cărți. Cu sprijinul Primăriei Orașului Năvodari, colecția de cărți a fost îmbogățită an de an, astfel că ultimele noutăți le găsiți pe rafturile bibliotecii. - Vrei să te documentezi și să te informezi? Biblioteca îți pune la dispoziție o vastă colecție de enciclopedii, atlase, albume, dicționare, tratate de medicină tradițională și alternativă, cărți de gastronomie, cărți din toate domeniile. „Dacă doriți să vă convingeți de cele citite, vă invităm să accesați pagina noastră de Facebook, cu titlul Biblioteca Pontus Euxinus Năvodari, unde vă stau mărturie albumele cu fotografii. Dragi năvodăreni, citiți! Învățați-vă copiii că toate tainele lumii își au dezlegarea prin carte!”, mai spun reprezentanții bibliotecii din Năvodari.